Koronavírus-járvány

Lemondott a kínai vakcinagyártó két vezetője

A magyar kormány a Sinopharmmal gyakorlatilag meg is állapodott akár egymillió adag vakcináról, a szállításának időpontja csak a magyar engedélyezés gyorsaságától függ.

A Sinopharm, Kína legnagyobb állami koronavírus-vakcina fejlesztője bejelentette, hogy két vezető tisztségviselője is lemondott.



A bejelentés szerint a Sinopharm elnöke, Li Zhiming személyes okokra hivatkozva távozik, helyét Yu Qingming veszi át, míg Li Hui, a Sinopharm leányvállalatának, a China National Medicines Corp.-nak az igazgatója és az audit bizottságának tagja szintén személyes okokkal indokolta lemondását.



A CNBC híre szerint nincs bizonyíték arra, hogy a lemondások összefüggnének a vakcinával kapcsolatos fejlesztésekkel.



Decemberben a kínai hatóságok zöld utat adtak a Sinopharm-vakcinának, akkor a hatékonyságát 79,34%-osnak ítélték.



A WHO bejelentette, még a lemondások előtt, hogy együttműködnek a Sinopharmmal, hogy ellenőrizzék, a vakcina megfelel-e a nemzetközi gyártási előírásoknak és alkalmas-e a felhasználásra. Reméljük, ez így is marad.

Az Európai Bizottságnak nincs tudomása arról, bármiféle kapcsolat lenne az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és a koronavírus elleni vakcina kínai fejlesztője között, továbbá az Európai Bizottság sem áll kapcsolatban a kínai oltóanyag-fejlesztővel.

