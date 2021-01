Koronavírus-járvány

Olaszországban már több mint egymillió adag oltást adtak be

Olaszországban már több mint egymillió adag oltást adtak be az új típusú koronavírus ellen az egészségügyi minisztérium pénteki adatai szerint. Közben Lazio tartományban bejelentették, hogy oltási igazolványt vezetnek be.



A beadott dózisok száma elérte az 1 002 004-et. December végétől mostanáig több mint 1,3 millió adag vakcina érkezett Olaszországba, túlnyomó részét már beadták, kisebb részét pedig a második dózisra tartalékolták. Az oltások jelentős többségét egészségügyi dolgozók kapták meg.



Ezzel egy időben a koronavírus-járvány halottainak száma meghaladta a 81 ezret.



Valle d'Aosta tartományban hétfőn megkezdik az 55 év fölötti pedagógusok önkéntes alapú beoltását. Interneten eddig 220 tanár regisztrált a régióban dolgozó több mint hétszázból.



A közép-olaszországi Lazio régióban pénteken elkezdték beoltani a nyolcvan év felettieket, akiknek száma több mint négyszázezer. Az elsők között azok az idősek voltak, akiket eddig kórházban kezeltek más betegségek miatt, és éppen pénteken bocsátottak haza. A tartomány egészségügyi tanácsosa bejelentette, hogy februártól az oltásban részesültek oltási igazolványt kapnak. Hozzátette, a parlament feladata lesz majd arról határozni, hogy az oltási igazolvány elengedhetetlen lesz-e a moziba vagy színházba járáshoz, amikor megkezdődik a korlátozások feloldása.



Vasárnaptól újra osztályozzák a tartományokat a járvány veszélye alapján. Sajtóértesülések szerint ismét vörös, vagyis teljesen lezárt térség lesz Lombardia, Bolzano övezete, valamint Szicília. A sziget kormányzója, Nello Musumeci maga kezdeményezte, hogy Szicíliát két hétre karanténba helyezzék a kórházak telítettsége miatt. A Lombardiát vezető Attilio Fontana viszont elfogadhatatlannak nevezte, hogy a tartományt ismét lezárással "büntessék". Több milánói gimnáziumot pénteken a diákok elfoglaltak a tantermi oktatás újraindítását követelve. Más, nem lezárt régiókban hétfőtől újraindul a 14 év feletti tanulók részleges tantermi oktatása.



Olaszország nagy része közepesen veszélyes a járvány terjedése szempontjából, ami azt jelenti, hogy továbbra sem hagyható el a városok, települések területe. Eddig alacsonyan veszélyes kategóriába tartozott az ország háromnegyede, vasárnaptól viszont egyedül Trento, Molise, Toszkána, Szardínia, Basilicata, Campania térségét sorolják oda. Bevezették a fehér zónát is, amelyben egyedüli korlátozásként a szájmaszkviselés számít kötelezőnek, de jelenleg egyetlen tartomány sem tartozik még ebbe az osztályba.



A járványkorlátozásokat március 5-ig meghosszabbították: országosan érvényben marad az éjszakai kijárási tilalom, a rokonok, ismerősök közötti látogatások napi egy alkalomra való korlátozása, valamint a presszók, bárok este hat órai bezárása. Utóbbiak esetében az elvitelt is betiltották a vacsora előtti utcai aperitivók miatti tömörülések megakadályozására.

Február közepéig meghosszabbították a sípályák lezárását, márciusig az edzőtermek, múzeumok, mozik zárva tartását még az enyhén veszélyes térségekben is. A Vatikáni Múzeum bejelentette, hogy február elsejétől tervezi az újranyitást előzetes helyfoglalással, és a látogatók közötti távolságtartással. Hasonlóképpen a firenzei Boboli-kert is újranyitásra készül. "Csak ott lehet nyitni, ahol elegendő tér biztosítható a látogatók között" - hangoztatta az Uffizi-képtár igazgatója.