Koronavírus-járvány

Hétfőtől minden beutazónak karanténba kell vonulnia az Egyesült Királyságban

Az intézkedés célja az, hogy az ország megvédhesse magát az esetleg még nem azonosított új koronavírus-változatok behurcolásának kockázatától. 2021.01.15 19:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit kormány hétfőtől átmenetileg minden ország esetében megszünteti a karanténkötelezettségtől mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba - jelentette be pénteken Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján közölte: az intézkedés célja az, hogy az ország megvédhesse magát az esetleg még nem azonosított új koronavírus-változatok behurcolásának kockázatától.



A brit kormány tavaly júliusban állította össze azoknak az országoknak a listáját, amelyekből karanténkötelezettség nélkül be lehet utazni az Egyesült Királyságba.



A karanténmentesített országok között eredetileg Magyarország is szerepelt, de szeptemberben lekerült erről a listáról, és azóta a Magyarországról érkezőknek is tíz napot - illetve ha ennél rövidebb ideig maradnak, tartózkodásuk teljes idejét - elkülönítésben kell tölteniük.



Így a Magyarországról beutazók számára a brit kormány pénteken bejelentett intézkedése nem jelent változást.