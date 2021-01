Koronavírus-járvány

Az oltás első adagja után két héttel már kialakul korlátozott szinten az immunitás

Izraelben már két héttel a koronavírus elleni Pfizer/BioNTech-vakcina első dózisának beadása után mintegy felére csökkent a fertőzöttség a beoltottaknál - írta a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál csütörtökön.



Izraelben az egészségügyi minisztérium összegezte az oltási kampányt lebonyolító négy egészségbiztosító pénztár eddigi adatait. Ennek során összehasonlították a koronavírus-fertőzöttséget azon százezrek körében, akik már kaptak oltást a december 20-án kezdődött vakcinázási kampányban azon kortárs csoportokkal, akik még nem.



A gyógyszergyártók klinikai tesztjeiben résztvevők számának a többszöröse elérhető az egészségbiztosítók pontos adatrögzítése révén, és mivel adatbázisukban az elmúlt harminc év összes egészségügyi információja is megtalálható minden egyes állampolgárról, hasznos ismereteket nyújthatnak az egész világ számára az oltás hatékonyságáról és esetleges mellékhatásokról is, valamint ezek összefüggéséről a korábbi kórképekkel.



Izraelben azt figyelték meg, hogy az oltás első adagja után két héttel már kialakult korlátozott szinten az immunitás. Az egyes egészségbiztosítóknál más-más módszerekkel jelentős, 33 százaléktól 60 százalékig ívelő különbségeket mértek az oltott és a nem beoltott emberek megfertőződésében. Az oltottak már ebben a kezdeti szakaszban is jóval kevésbé fertőződtek meg.



"Szerintem lenyűgöző, hogy Izraelben két-három héten belül immunizált emberek százezreinek az adatait gyűjtötte össze" - nyilatkozta a lapnak Cyrille Cohen immunszakértő, az egészségügyi minisztérium védőoltások ügyében életre hívott tanácsadó bizottságának tagja. "Ez segíthet megválaszolni a vakcina első adagjának azonnali védőhatását érintő döntő kérdéseket" - tette hozzá.



Izraelben ezen a héten megkezdték a második dózis tömeges beadását is, és az oltottak nyomon követése hamarosan megválaszolhatja azt a két kulcskérdést, hogy mikortól számítható és meddig tart majd a teljes, a klinikai tesztek alapján 95 százalékosnak ígért védettség.



"Izrael bizonyos értelemben olyan lett, mint egy nagyon nagy klinika vizsgálat" - mondta Rivka Abulafia-Lapid, a jeruzsálemi Hadassza kórház virológusa a The Times of Israelnek.



Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság több embert oltott már be, de egyik sem rendelkezik olyan elektronikus nyilvántartással, mint a négy központosított egészségügyi nonprofit szervezet Izraelben.



"Izraelben mindenki tagja az egyik egészségbiztosító pénztárnak, ahol nyilvántartásokat vezetnek háttéradatokkal együtt, s így egyértelmű képet kapunk az életkor, a nem és a meglévő egészségi állapot összefüggésében is az oltás hatásairól" - mondta Abulafia-Lapid.



Izraelben eddig több mint egymillió, hatvan évesnél idősebb embert oltottak be legalább az első dózissal, ez a szám több mint 120 szorosa a klinikai tesztelés mértékének.

A Pfizer a magas ár mellett cserébe ezen adatok átadásáért biztosítja az ország számára a gyors oltóanyagellátást. Február elejére, a második dózis beadása után Izrael lesz várhatóan az egyetlen ország, ahol az idős lakosság nagy része teljesen be lesz oltva a koronavírus ellen, és ezzel páratlan képet nyújt majd arról, hogy valós, és nem klinikai körülmények között miként hat a vakcina azokra, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.