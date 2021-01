Állatok

'Rengeteg vért láttam a vízben' - cápa támadt egy férfira egy ausztrál folyóban - videó

A nyugat-ausztráliai nagyváros strandjain nem ritka, hogy a ragadozó emberre támad, ám a Swan-folyóban utoljára 1969-ben fordult elő ilyen.



Csütörtök reggel a folyóban úszott egy férfi a város Blackwall Reach nevű részén, amikor - valószínűleg - egy 2-3 méteres bikacápa támadt rá, a lábát harapta meg a hivatalos közlemény szerint.



"Rengeteg vért láttam a vízben. A harapás a comb felső részét érte. Elég nagy volt" - mondta el a Nine News helyi televíziónak egy kajakos, aki segített a sérült férfinak partja jutni.



Az ötvenes éveiben járó férfit súlyos sérüléssel vitték a Royal Perth kórházba, állapota stabil - közölte a mentők szóvivője a Reutersszal. A kórház egyelőre nem nyilatkozott.



Perth partjai a fehér cápák támadásairól híresek. Az elmúlt hetekben az egyre gyakrabban felbukkanó ragadozó halak miatt néhány strandot le is kellett zárni.



A Fremantle kikötővárosnál az óceánba torkolló Swan-folyóban azonban ritkák a cápabalesetek, utoljára 1969-ben történt ilyen, cápához köthető halálozás pedig 1923-ban, akkor is egy úszó lábába harapott cápa.



Péntekig a közönség elől elzárták a folyónak azt a szakaszát, ahol a csütörtöki támadás történt - írta az illetékes minisztérium.