Koronavírus-járvány

Franciaországban a fertőzöttek egy százalékánál mutatható ki a brit variáns

A szakemberek arra következtetnek, hogy hat hét múlva a fertőzéseknek akár a felét is ez a mutáns fogja okozni. 2021.01.14 07:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb változata a franciaországi pozitív PCR-tesztek egy százalékában mutatható ki, amiből a szakemberek arra következtetnek, hogy hat hét múlva a fertőzéseknek akár a felét is ez a mutáns fogja okozni.



"Naponta több tucat esetet regisztrálunk (a brit variánsból), egy százalék körül lehet az arány" - mondta Jean-Francois Delfraissy, a kormány mellett működő tudományos tanács elnöke a France Info hírrádióban szerdán, egy nappal azelőtt, hogy Jean Castex miniszterelnök heti sajtótájékoztatóján várhatóan újabb szigorításokat jelent be.



"Nagyon nyugtalanító ez a brit variáns, minél gyorsabban hozunk döntéseket, annál hatékonyabbnak fognak bizonyulni. Ha nem döntünk nagyon gyorsan intézkedésekről, a brit variáns szétterjed. Egyébként mindenképpen el fog terjedni. Nem az a kérdés, hogy meggátoljuk, hanem az, hogy lelassítsuk" - tette hozzá a tudományos tanács elnöke, aki szerint még "három nehéz hónap vár ránk", és egyértelmű javulás csak nyár után várható.



Pascal Crépey járványügyi szakértő szerint azért nagyon fontos most lelassítani a brit variáns terjedését, mert a nagy-britanniai helyzet alapján arra lehet következtetni, hogy amennyiben a fertőzőbb mutáns jelenleg a fertőzések egy százalékát okozza, alig hat hét múlva ötvenszázalékos lehet az arány, s akkor már nagyon nehéz lesz a járványt ellenőrzés alatt tartani.



Sajtóértesülések szerint a legvalószínűbb az, hogy csütörtökön a kormányfő bejelenti: az ország egész területén két órával előbb, délután 6 órakor fog kezdődni a kijárási tilalom.



A meghosszabbított kijárási tilalom az ország tíz keleti megyéjében már január elején, további tízben, a délkeleti országrészben pedig ezen a héten lépett életbe, jelenleg az ország területének a 25 százalékát érinti. Ezekben a régiókban a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma ismét meghaladta a maximális riasztási küszöböt, a 250-et, míg az országos átlag jelenleg csak 150.



Az általános karantén lehetősége - a harmadiké a járvány kezdete óta - sem kizárt a közeljövőben, s egy felmérés arra utal, hogy a franciák 83 százaléka erre számít a következő hetekben, jóllehet a kormányfő hétfőn még azt mondta: az éjszakai kijárási tilalom egyelőre elegendő.



Az Elabe közvélemény-kutató intézetnek a BFM hírtelevízióban szerdán közzétett felmérése szerint a többség, 52 százalék szerint a teljes lezárás lenne a megfelelő megoldás a járvány újabb megfékezésére, 47 százalék szerint pedig elégséges az éjszaki kijárási tilalom.



Az egészségügyi minisztérium szerda esti adatai szerint a felgyorsított oltási kampánynak köszönhetően 247 ezren kapták meg eddig a koronavírus elleni oltást, miközben 23 852 új fertőzöttet jelentettek az elmúlt 24 órában.



A napi esetszám egy hete lassú ütemben emelkedik, az elmúlt napokban 18-20 ezer között mozgott, de a kórházban ápoltak száma továbbra is 25 ezren stagnál. Közülük 2700-an vannak intenzív osztályon.

A halálos áldozatok száma a múlt héten napi 150 és 380 között mozgott, az elmúlt 24 órában 232 volt, a járvány kezdete óta 69 031-en vesztették életüket.