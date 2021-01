Koronavírus-járvány

Uniós biztos: a tagállamok nem kezdeményezhetnek egyéni oltóanyag-beszerzést

Az Európai Unió tagállamai kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem indítanak saját eljárásokat a koronavírus elleni oltóanyagok beszerzésére - emlékeztett Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos az uniós tagállamok egészségügyi minisztereinek informális videókonferenciáját követően, szerdán.



Sztella Kiriakídisz online sajtótájékoztatóján emlékeztetett: 2020 júniusában mind a huszonhét tagország felhatalmazta az Európai Bizottságot, hogy a nevükben tárgyaljon az oltásokra vonatkozó előrendelésekről.



Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság ez idáig az AstraZeneca (400 millió adag), a Sanofi-GSK (300 millió adag), a Johnson and Johnson (400 millió adag), a BioNTech-Pfizer (600 millió adag), a CureVac (405 millió adag) és a Moderna (160 millió adag) vállalatokkal írt alá vakcinabeszerzésről szóló szerződéseket. Lezárta továbbá a Novavax (100 millió adag), valamint a Valneva (30 millió adag) gyógyszeripari vállalatokkal folytatott, a koronavírus elleni lehetséges oltóanyaguk beszerzéséről szóló megbeszéléseket. Európa akár 2,5 milliárd adag hatékony és biztonságos oltóanyaghoz férhet hozzá - emelte ki.



"Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a megállapodás jóváhagyásával, illetve a tárgyalások unióra való átruházásával mindegyikük beleegyezett abba, hogy nem indít saját eljárást az oltóanyagok megvásárlására ugyanazoktól a laboratóriumoktól" - fogalmazott.



A rendelkezés minden tagállamra vonatkozóan jogilag kötelező, és megjelent az unió lapjának június 18-i számában, a mellékletben - tette hozzá.



Azt is mondta: megérti a nemzeti szintű nyomást és a polgárok aggodalmát, azonban az egyéni megállapodások aláássák az oltóanyag-ellátásra vonatkozó, közös európai, ez idáig jó eredményeket mutató megközelítést.



Az uniós biztos felszólította a tagállamokat, hogy hetente legalább kétszer tegyék közzé a lakosság beoltását tükröző adataikat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) oltásfigyelő platformján. Azt is sürgette, hogy a tagországok szerezzenek be minden szükséges eszközt az oltási stratégia gördülékeny megvalósítására.



"Ami életeket ment, az nem az oltóanyag, hanem a beoltás" - emelte ki a brüsszeli bizottsági tag.



Kiriakídisz bejelentette azt is, hogy az amerikai Johnson & Johnson gyógyszeripari vállalat várhatóan februárban nyújt be jóváhagyási kérelmet saját fejlesztésű oltóanyagának uniós alkalmazására az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA).



Marta Temido, az EU Tanácsának soros elnöki tisztét betöltő Portugália egészségügyi minisztere az online sajtótájékoztatón elmondta, a koronavírus mutációinak megjelenése aggodalmat kelt a tagállamok között. A kormányoknak ezért össze kell hangolniuk a járvány elleni védekezésüket, és fel kell gyorsítaniuk a lakosság beoltását egy újabb járványhullám elkerülése érdekében.