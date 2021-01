Olaszország

Olaszországban bíróság elé állítják a világ legerősebb maffiaszervezetének több száz tagját

A perben a világ legerősebbnek tartott maffiája által elkövetett bűncselekményeket, valamint a szervezet politikai és üzleti kapcsolatrendszerét akarják feltárni. 2021.01.12 20:59 MTI

A dél-olasz 'ndrangheta bűnszervezet több mint háromszáz tagjának bírósági tárgyalása kezdődik meg Lamezia Termében szerdán. A perben a világ legerősebbnek tartott maffiája által elkövetett bűncselekményeket, valamint a szervezet politikai és üzleti kapcsolatrendszerét akarják feltárni.



Az olaszországi szervezett bűnözés történetének második legnagyobb pere veszi kezdetét a 'ndrangheta bölcsőjeként ismert Calabria tartományban szerdán. Rendkívülinek számít, hogy ugyanannak a bűnszervezetnek több száz tagját egyszerre állítják bíróság elé. Ehhez hasonló pert több mint harminc évvel ezelőtt, 1986-ban a Cosa Nostra szicíliai maffiaszervezet tagjai ellen rendeztek Palermóban.



Most 325 bűnöző, politikus, vállalkozó ül a vádlottak padján. A zárt ajtók mögötti tárgyalás a Lamezia Terme városában direkt erre az eljárásra épített, háromezer négyzetméteres bunkerteremben zajlik majd.



A per a "Rinascita (újjászületés) Scott" nevet kapta, jelképezve, hogy "Olaszország le akar számolni a szervezett bűnözéssel" - jelentette ki Nicola Gratteri ügyész. Az elnevezés egyúttal emléket állít Sieben William Scottnak, az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) Olaszországban is aktív egykori nyomozójának.



A vádlottak között többségében azok szerepelnek, akiket 2019 decemberében tartóztattak le: az olasz csizma orrában található Vibo Valentia térségét uraló Mancuso klán tagjai, valamint számos helyi polgármester, tartományi testületi tag, vállalkozó és szabadkőműves csoportok tagjai. A vádlistán többek között gyilkossági kísérlet, fegyver- és kábítószer-kereskedelem, bűnszövetkezés, uzsora, rablás, pénzmosás szerepel.



A bírósági eljárás hosszúnak ígérkezik, több mint kilencszáz tanú meghallgatásával. Közöttük 58 egykori bűnöző is vallomást tesz, akik az igazságszolgáltatással való együttműködés útját választották. Az eljárás a koronavírusjárvány-korlátozások is lassítani fogják.



A calabriai bűnszervezet elleni hatósági akciót vezető Nicola Gratteri, aki harminc éve védelem alatt él, a sajtónak nyilatkozva azt mondta, hogy a 'ndrangheta a jelenkor legerősebb és legveszélyesebb bűnszervezetének számít, mivel minden kontinensen jelen van, és kézben tartja az Európába érkező kokainszállítmányok monopóliumát. Gratteri hangoztatta, hogy a dél-olasz családi klánokra épülő szervezet gyökerei a mai napig Calabriában vannak, de a 'ndrangheta éppúgy otthon van Milánóban, mint Svájcban, Németországban és Bulgáriában is.



Emlékeztetett a 2007-ben a németországi Duisburgban, a Da Bruno pizzériában történt gépfegyveres leszámolásra, amelyben a San Luca klán hat tagját lőtték szitává bosszúból az ellenfél klánfőnök felesége meggyilkoláséért. Európa akkor döbbent rá, hogy a 'ndrangheta "mindenhol jelen van" - jegyezte meg az ügyész, aki a szervezet éves forgalmát ötvenmilliárd euróra tette.

Hozzátette, jól ismeri a 'ndrangheta felépítését és gondolkodásmódját, mivel ő maga is calabriai, "gyerekként együtt játszottam a klánvezérek gyerekeivel".



A szicíliai maffiát és a nápolyi camorrát rég maga mögött hagyó 'ndrangheta átszövi az általa ellenőrzött térség egész gazdaságát az építőipartól a vendéglátáson át az idegenforgalomig. Jelentős érdekeltségekkel bír az energiaiparban, és nem maradt távol az Európai Unió és az olasz állam finanszírozta calabriai migránstáborok üzemeltetésétől sem.



A szervezet sohasem mondott le az uzsoráról és a védelmi pénzek beszedéséről, de előszeretettel vesz részt az állami beszerzési pályázatokon intézményes-politikai kapcsolatain keresztül.



"Calabriában sajnos ritkaságnak számít az olyan közjegyző, könyvelő, mérnök, orvos, ügyvéd, akinek volt ereje ellenállni a 'ndranghetának" - írta az Il Fatto Quotidiano napilap.