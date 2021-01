Románia

A román kormány gyorssegélyt folyósít a csíksomlyói tűzvész károsultjainak

Húsz ház égett részben vagy teljesen le a Csíkszereda városhoz tartozó Csíksomlyó nyomornegyedében csütörtök este kiütött tűzben, amelyet egy túlhevült kémény okozott.

A román kormány kedden úgy döntött, hogy 300 ezer lej (22,2 millió forint) értékű gyorssegélyt folyósít a csíksomlyói tűzvész károsultjainak.



Az erről szóló közlemény szerint a kabinet az állami tartalékalapból tartós élelmiszereket, valamint ágyakat, matracokat, pokrócokat, hálózsákokat szabadított fel és juttat el Csíkszeredába.



A tűzvész következtében hajlék nélkül maradt több mint 250 személy továbbra is a csíkszeredai Erőss Zsolt sportcsarnokban várja, hogy a hatóságok középtávú megoldást találjanak az elszállásolásukra.



Egy kedd reggeli sajtótájékoztatón a megye és a város elöljárói arról számoltak be, hogy folyamatosan keresik a lehetőségeket a károsultak áthelyezésére. Addig is azonban szakemberek bevonásával biztosítanak olyan elfoglaltságot az egy térben összezárt hajléktalanoknak, amelyek a lelki egészségük megőrzését szolgálják.



Korodi Attila polgármester elmondta: a kis területen összezsúfolódott roma családok helyzete évek óta megoldatlan volt, és a mostani tragédia bármikor bekövetkezhetett volna. A múlt heti tűzvész rákényszeríti a hatóságokat a mélyszegénységben élők helyzetének a rendezésére.



Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke azt mondta: az önkormányzat tavaly mélyszegénységi munkacsoportot hozott létre, melynek feladata a megye nyomornegyedeinek a feltérképezése, helyzetük rendezése.



A tűzvész nem követelt emberéletet, és senki sem sebesült meg. Több mint hetven hivatásos és önkéntes tűzoltó nyolc tűzoltóautóval több mint öt órán át küzdött a lángokkal. A negyed hajléktalanná vált lakosainak egy része rokonokhoz menekült, 252 embert - köztük 141 gyereket - a helyi hatóságok az Erőss Zsolt sportcsarnokban szállásoltak el ideiglenesen.