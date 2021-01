Halálozás

Elhunyt Sheldon Adelson kaszinómágnás, Trump és Netanjahu legfőbb támogatója

Az Egyesült Államokban és Ázsia számos helyén szállodákat és kaszinókat működtető amerikai Las Vegas Sands szerencsejátékbirodalom jobboldali politikusokat támogató tulajdonosa non-Hodgkin limfóma szövődményeiben hunyt el. 2021.01.12 17:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nyolcvanhét éves korában elhunyt Sheldon Adelson amerikai-zsidó kaszinómágnás, Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök legfőbb pénzügyi támogatója - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet kedden.



Az Egyesült Államokban és Ázsia számos helyén szállodákat és kaszinókat működtető amerikai Las Vegas Sands szerencsejátékbirodalom jobboldali politikusokat támogató tulajdonosa non-Hodgkin limfóma szövődményeiben hunyt el. Izraelben fogják eltemetni.



Adelson szegény sorból küzdötte föl magát a világ egyik legbefolyásosabb királycsinálójává, akinek vagyonát a Forbes pénzügyi magazin tavaly decemberben több mint 35 milliárd dollárra becsülte.



1933-ban született Bostonban bevándorlók gyermekeként, édesapja taxisofőrként dolgozott, és maga is sarki rikkancsként kezdett dolgozni, már kamaszkorában. Felnőttként lenyűgöző sikereket ért el az üzleti világban, és szemben az amerikai zsidó közélet legtöbb szereplőjével, nem a demokrata, hanem a republikánus párt felé fordult.



Az Egyesült Államok republikánus pártjának kiemelkedő támogatója volt, aki 2016-ban hozzávetőleg 30 millió dollárral járult hozzá közeli barátja, Donald Trump elnöki kampányához, majd 2018-ban, a félidős választások előtt 100 millió dollárt adományozott a republikánusoknak. Becslések szerint az Adelson házaspár összesen több mint 250 millió dollárral támogatta a republikánus jelölteket.



Adelsonnak jelentős szerepe volt az izraeli amerikai nagykövetség Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetésében, és az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi megállapodás amerikai felmondásában.



Izraelben a Benjámin Netanjahu politikáját támogató, legnagyobb példányszámú, ingyenesen osztogatott Izrael Ma (Jiszrael Hajom) című napilap alapítójaként és folyamatos finanszírozójaként vált ismertté. A lapot a héber "iton", vagyis újság szó és Netanjahu beceneve, a Bibi összefűzésével a szlengben "Bibitonnak" nevezik.



Az izraeli kormányfővel számos alkalommal személyesen beszélték meg az újság ügyeit, közösen döntöttek a főszerkesztő személyéről és a lap szerkesztési elveiről. Az izraeli törvényhozásban, a kneszetben több alkalommal megpróbálták leállítani az ingyenes sajtótermék megjelentetését, és a Netanjahu elleni vádiratokból kiderült, hogy egy ilyen törvénytervezet vezetett 2015-ben az előrehozott választásokhoz, a kormány feloszlatásához.



Az Izrael Ma az ellenzék szerint egyrészt tiltott párttámogatásnak minősül, másrészt megjelenésével felborította az addig is nehéz helyzetben lévő helyi médiapiacot, mert az emberek kevésbé adnak ki pénzt más, pártoktól független vagy a kormánnyal szemben kritikus sajtótermékért, ha ingyen is hozzájuthatnak egy újsághoz.

A lap mellett Adelson és felesége jelentős összegekkel támogatott több oktatási és orvosi ügyet Izraelben és az Egyesült Államokban. Többek között több tízmillió dollárt utaltak át a "Birthright" projekt finanszírozására, amely zsidó fiatalok ingyenes látogatásait szervezi Izraelben a diaszpórával ápolt kapcsolatok érdekében, és több tízmillió dollárt adtak az Ariel Egyetemen az orvosi kar létrehozására.



"A történelem egyik legnagyobb adományozója a zsidó nép számára" - búcsúztatta Netanjahu kedden az elhunyt pártfogóját. "Örökké emlékezni fogunk Sheldonra és hatalmas hozzájárulására Izrael Állam és a zsidó nép számára" - tette hozzá.