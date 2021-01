Koronavírus-járvány

Újabb várost zártak le Kínában

Hopejben január 2-án fedezték fel a legelső új, belföldi fertőzésből eredő esetet, keddig pedig összesen 326 Covid-19-es beteget, és 234 tünetmentes vírushordozót regisztráltak. 2021.01.12 14:40 MTI

Az észak-kínai Hopej tartomány Langfang nevű városát is lezárták kedden, miután a múlt hét vége óta már két másik nagyvárosból is felfüggesztették a közlekedést új, belföldi eredetű koronavírus-fertőzéses esetek megjelenését követően.



A China Daily című kínai pártlap Hszü Csien-pej hopeji kormányzó-helyettes kedd délutáni közlésére hivatkozva arról számolt be, hogy a csaknem 5 millió lakosú Langfangban hétfőn egy új fertőzöttet azonosítottak. A helyi hatóságok feltehetően azért döntöttek a szigorú intézkedés alkalmazása mellett, mert a hétfőn regisztrált fertőzött Peking egyik nyugati kerületében dolgozik, lakóhelye pedig mindössze 50 kilométerre fekszik a kínai fővárostól.



Hopej tartomány Pekinghez közeli részeiről százezrek járnak át a fővárosba dolgozni, ám az új esetek felbukkanása miatt a Pekingbe vezető közutakat szigorú ellenőrzés alá vonták, a bejövő autók utasait egyenként ellenőrzik. Az autósoknak 14 napon belül készült, negatív nukleinsavas vírusteszttel kell bizonyítaniuk, hogy nem fertőzöttek, továbbá lakcím-azonosítót, valamint a pekingi munkahelyük által kiadott munkáltatói igazolást kell bemutatniuk ahhoz, hogy beengedjék őket a fővárosba.



Hopejben január 2-án fedezték fel a legelső új, belföldi fertőzésből eredő esetet, keddig pedig összesen 326 Covid-19-es beteget, és 234 tünetmentes vírushordozót regisztráltak. Az új esetek jelentős része két városban: Sicsiacsuangban, a tartomány 11 millió lakost számláló székhelyén, valamint a csaknem 8 milliós Hszingtajban bukkant fel, a vírus továbbterjedésének megelőzésére ezért a két várost lezárták, és szombatig a teljes lakosságot vírustesztnek vetették alá. Sicsiacsuangban hétfőn megkezdték a teljes lakosság másodszori tesztelését, a város lezárását pedig újabb egy héttel meghosszabbították.