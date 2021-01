Olaszország

Salvini kíváncsian várja a baloldali olasz kormányválság fejleményeit

"A Giuseppe Conte vezette kormány pártjai a járványhelyzet megoldása helyett nem tesznek mást, mint szünet nélkül vitáznak a miniszteri székekért." 2021.01.12 06:30 MTI

Olaszország a baloldali kormánypártok hatalmi harcának túsza Matteo Salvini, a Liga és a jobbközép koalíció vezetője szerint, aki hétfőn úgy nyilatkozott, kíváncsian várja, hogy Matteo Renzi korábbi miniszterelnöknek sikerül-e egy újabb kormányt megbuktatnia.



Matteo Salvini a római kormánypalotában zajló válságról azt mondta, a Giuseppe Conte vezette kormány pártjai a járványhelyzet megoldása helyett nem tesznek mást, mint szünet nélkül vitáznak a miniszteri székekért.



"Remélem, pont kerül a Conte-kormány munkájára, mert nincs más megoldás, mint a választás és a jobbközép kormány" - jelentette ki Salvini. Megjegyezte, nem érti, miért ne lehetne előrehozott választásokat tartani, miközben számos európai országban a járvány közepette is megtartják a választásokat. Hozzátette, azt sem zárja ki, hogy a római parlamentben "születik meg" a jobbközép kormány a többség átrendeződésével.



A Liga vezetője azt mondta, kíváncsi, hogy Matteo Renzi a második Conte-kormányt is meg tudja-e buktatni. Salvini arra utalt, hogy a legkisebb kormányerőt, az Élő Olaszországot (IV) vezető Matteo Renzi ultimátumot intézett a miniszterelnökhöz. Renzi harmincpontos nyílt levélben sorolta fel, milyen feltételek mellett hajlandó továbbra is támogatni a kormányt, máskülönben pártja visszavonja minisztereit.



A kormányban több mint egy hónapja húzódó feszültségekre Giuseppe Conte időhúzással igyekezett válaszolni, elkerülve így a már január első hetére megjósolt válságot. Kedden vagy legkésőbb szerdán azonban összeül a kormány, és döntenie kell a 209 milliárd euró gazdasági helyreállítási forráscsomag felhasználásáról.



Az Élő Olaszország agrárminisztere, Teresa Bellanova hétfőn is hangoztatta, hogy a kormány még mindig nem dolgozta ki a részletes gazdasági programot: "az országnak sebességváltásra van szüksége, amire a kormány nem képes" - jelentette ki. Hozzátette, hogy kész a lemondásra, és kijelentette, hogy Giuseppe Conte téved, ha azt hiszi, hogy az Élő Olaszországot "bedarálhatja".



Sajtóértesülések szerint a kormányülésen Renzi pártja valószínűleg elfogadja a gazdasági helyreállítási programot, majd kilép a kormányból. Giuseppe Conte ezt követően vagy benyújtja lemondását, és az államfőtől újabb kormányalakítási megbízatást kér, vagy a parlamentben kér bizalmat.



A két nagyobb kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Demokrata Párt (PD) már a megoldáson dolgozik az újabb közös kormány miniszteri székeinek elosztásával.

A jogászprofesszorból lett miniszterelnök, Giuseppe Conte első kormánya 2018 júniusában alakult meg az M5S és a jobboldali Liga között. A kormányváltás 2019 szeptemberében történt, amikor a Liga kiszorításával az M5S a baloldali PD-vel folytatta a kormányzást. A váltás hátterében Matteo Renzi állt, aki a második Conte-kormány megalakulása után kilépett a PD-ből, és saját mikropárttal maradt a kormányban. A Corriere della Sera című napilap Matteo Renzi pókerjátszmájának nevezte a jelenlegi belpolitikai eseményeket, amelyeknek "még nem tudni, ki lesz a győztese".