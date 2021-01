Koronavírus-járvány

Lengyelországban meghosszabbítják a korlátozások többségét

Lengyelországban viszont a helyzet meglehetősen stabil, a fertőzések és a halálozások nem növekednek dinamikusan, a járványkórházi ágyak és a lélegeztetőgépek kevesebb mint 50 százaléka folgalt.

Lengyelországban január végéig meghosszabbítják a járványintézkedések többségét, megkezdődik viszont január 18-tól a hagyományos oktatás visszaállítása, először az általános iskolák 1-3. osztályainak diákjai térnek vissza a tantermekbe - jelentette be hétfőn Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter.



A járványhelyzet értékelése nem vezet egyértelmű következtetésekre, Európa szerte ugyanis emelkednek a fertőzöttségi adatok, Lengyelországban viszont a helyzet meglehetősen stabil, a fertőzések és a halálozások nem növekednek dinamikusan, a járványkórházi ágyak és a lélegeztetőgépek kevesebb mint 50 százaléka folgalt - mondta sajtóértekezletén Niedzielski az óvatos nyitást indokolva.



A december végétől érvényes, január 17-e után is meghosszabbítandó korlátozások értelmében Lengyelországban zárva vannak a bevásárlóközpontokban működő, nem alapvető életszükségleteket kielégítő üzletek, a szállodák, az éttermek, nem működhetnek a sípályák. Zárva tartanak a kulturális és sportintézmények is. Korlátozták a tömegközlekedésben, a boltokban, a templomokban tartózkodók számát. Ötnél többen sehol nem gyűlhetnek össze.



Lengyelországban az általános és a középiskolákban a tanévet hagyományos oktatással kezdték el, a távoktatás fokozatosan, október közepétől indult újra. A tantermekbe való visszatérést egészségügyi szabályokhoz kötik.



Hétfőn megkezdődött a lengyelországi tanárok önkéntes és ingyenes vírustesztelése, amelyre mintegy 190 ezren jelentkeztek. A tanárok emellett - a rendfenntartó erőkkel együtt - elsőbbséget élveznek majd a vakcinálási programban, az egészségügyi dolgozók és az idősebb emberek után oltják be majd őket, bejelentések szerint a második negyedévben.



Hétfőig 220 ezer egészségügyi dolgozót vakcináltak. Egyelőre összesen 1 millió 51 ezer vakcinaadag érkezett Lengyelországba, e hét végéig tervek szerint több mint 450 ezer embert oltanak be. Március végéig mintegy 3 millió ember beoltható. Az összes vakcinálásra jogosult lengyel - mintegy 30 millió ember - beoltásához szükséges anyagot az év végéig szállíthatják az európai uniós vakcinabeszerzési program keretében - mondta hétfő délelőtt Michal Dworczyk, a lengyel miniszterelnöki hivatal vezetője.



A Dziennik Gazeta Prawna lengyel gadzasági napilapban hétfőn közölt felmérés szerint a lengyelek 68 százaléka akarja beoltatni magát, míg novemberben csak 43 százalékról volt szó. A 60-69 év felettiek közül 81 százalékos a magukat beoltatni szándékozók aránya.



A lap kommentárja szerint a hajlandóság növekedésére hatott a vakcinálási folyamat elindítása, valamint az a botrány is, amelyet Lengyelországban egyes közéleti személyiségek soron kívüli beoltása váltott ki múlt héten. Az ügy paradox módon "arról győzhette meg a tétovázókat, hogy a vakcina egy igényelt, ritka holmi" - írják a kommentárban.

A varsói orvostudományi egyetemen végzett jogosulatlan oltásokért felelős cég elnöke, valamint az egyetem kancellárja már múlt héten lemondott. Niedzielski hétfőn közölte: az egyetem kötelékében működő oltó cégre pénzbírságot szabnak ki. A miniszter lemondásra szólította fel az egyetem rektorát, a beoltott mintegy kétszáz hírességnek pedig azt javasolta: jogosulatlan beoltásukat váltsák ki azzal, hogy önkéntes ápolónak jelentkeznek.