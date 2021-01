Koronavírus-járvány

Megnyíltak Angliában az oltások tömeges beadására kialakított központok

Megnyíltak hétfőn a koronavírus elleni oltások tömeges beadására kialakított központok Angliában. Az angliai tisztifőorvos szerint ugyanakkor a nagy-britanniai koronavírus-járvány a legveszélyesebb időszakába lép a következő néhány hétben, mielőtt érződni kezd az oltások hatása.



Hétfőtől hét hatalmas angliai központ kapcsolódott be a több mint egy hónapja folyó oltási kampányba. Londonban, Newcastle-ban, Manchesterben, Birminghamben, Bristolban, Epsomban és Stevenage-ben nyíltak meg e zömmel sport- és konferenciaközpontokban kialakított oltási helyszínek, amelyek egyszerre több tízezer oltásra jelentkezőt fogadhatnak. Közöttük van a világhírű Epsom Downs lóversenypálya, valamint a világ egyik legnagyobb fedett rendezvényközpontja, a kelet-londoni ExCel Centre is.



Boris Johnson brit miniszterelnök az e létesítmények megnyitását bejelentő múlt heti sajtóértekezleten kijelentette: ezeknek az oltási központoknak a kialakítása lehetővé teszi, hogy e hét közepétől naponta több százezren megkaphassák a koronavírus elleni vakcinát.



Matt Hancock egészségügyi miniszter a BBC rádiónak nyilatkozva hétfőn elmondta, hogy a nagy-britanniai oltási kampány december 8-i kezdete óta eddig hozzávetőleg kétmillióan kapták meg a vakcinát.



Hozzátette: csak Angliában már most naponta 200 ezren részesülnek a koronavírus elleni oltásban.



A brit kormány meghirdetett célkitűzése az, hogy február 15-ig az egyesített oltásügyi bizottság (JCVI) által a legveszélyeztetettebb kategóriába sorolt négy lakossági csoport minden tagja megkaphassa az oltást.



Ez azt jelenti, hogy Angliában 12 millióan, a 68 millió lakosú Egyesült Királyság egészében 16 millióan megkapják a koronavírus elleni vakcinát a jövő hónap közepéig.



Matt Hancock a BBC-nek adott nyilatkozatában kijelentette: a kormány céljai között szerepel az Egyesült Királyság teljes felnőtt lakosságának beoltása a nyár végéig.



Az egészségügyi miniszter elmondta, hogy a brit kormány eddig több mint 350 millió adag vakcinát rendelt.



Chris Whitty angliai tisztifőorvos a BBC televízió hétfői betelefonálós műsorában ugyanakkor kijelentette: mindenkinek a lehetséges minimumra kell korlátoznia a kapcsolattartást másokkal mindaddig, amíg az oltási kampány hatása érezhetővé válik.



Whitty professzor - aki a brit kormány egészségügyi főtanácsadójának tisztségét is ellátja - azt mondta: a következő néhány hét jelenti a nagy-britanniai koronavírus-járvány legveszélyesebb szakaszát.



Hangsúlyozta: egyedül Angliában több mint 30 ezren vannak kórházban az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség miatt.



A tisztifőorvos kiemelte, hogy a nagy-britanniai koronavírus-járvány első hullámának tavaly áprilisi tetőzése idején 18 ezer beteg szorult kórházi kezelésre Angliában.