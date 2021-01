Koronavírus-járvány

Szerbiában megkezdődött a regisztráció a koronavírus elleni oltásra

Szerbiában az állampolgárok hétfőtől regisztrálhatnak a koronavírus elleni oltásra - jelentette be Ana Brnabic szerb kormányfő az RTS szerb közszolgálati televíziós hétfői híradása szerint.



A miniszterelnök kiemelte: január végéig kétmillió vakcina érkezik az országba különböző gyártóktól, beleértve a decemberi szállítmányokat is.



Szerbiában eddig közel tízezer embert oltottak be, főleg egészségügyi dolgozókat. Az országban hivatalosan december 24-én kezdődött meg az oltás a Pfizer/BioNTech német-amerikai gyógyszervállalat vakcinájával, amelyből december 22-én 4784, január 4-én pedig 19 500 ampulla érkezett az országba. A kormányfő az elsők között, nyilvánosan oltatta be magát ezzel a vakcinával.



A Szputnyik V orosz vakcinából decemberben 2400 dózis érkezett, és januárban további félmilliót várnak belőle.



Szerbiában három szakaszban a lakosság felét, 3,7 millió embert terveznek beoltani a koronavírus ellen a következő hónapokban.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma hétfőre Szerbiában 1795-tel 359 689-re, Koszovóban 253-mal 53 776-ra, Észak-Macedóniában 344-gyel 86 494-re, Montenegróban 432-vel 52 431-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 254-gyel 115 629-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 34-gyel 3582-re, Koszovóban kettővel 1377-re, Észak-Macedóniában nyolccal 2622-re, Montenegróban néggyel 725-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 25-tel 4265-re nőtt.