Schwarzenegger a 'kristályéjszakához' hasonlította a Capitolium ostromát - videó

Szerda este Trump több száz híve megostromolta a Capitoliumot, miután az elnök egy közeli, szabadtéri gyűlésen tartott beszédében feltüzelte és arra buzdította őket, hogy menjenek az amerikai törvényhozás épületéhez.

Arnold Schwarzenegger színész, aki Kalifornia állam republikánus kormányzója is volt, vasárnap a kristályéjszaka néven ismert zsidóellenes erőszakhullámhoz hasonlította a washingtoni Capitolium tüntetők általi ostromát.



"Szerda volt a törött üveg napja, itt az Egyesült Államokban" - hangsúlyozta videóüzenetében.



"Mivel Európából származom, első kézből tudom, miként csúszhatnak ki a dolgok az ellenőrzés alól" - utalt a 73 éves színész gyerekkorára a második világháború utáni Ausztriában.



"Minden sorozatos hazugságokkal, és intoleranciával kezdődött" - hangsúlyozta Schwarzenegger a nácik rezsimjére utalva.



Mint mondta, az Egyesült Államokban, de világszerte is attól tartanak, "hogy itt is ilyesmi történhet". Ugyanakkor tisztában kell lenni az önzés és a cinizmus szörnyű következményeivel - tette hozzá Schwarzenegger Donald Trump amerikai elnöknek az elnökválasztási eredmények megváltoztatására irányuló erőfeszítéseire utalva.



"Hatalomátvételt kísérelt meg azzal, hogy az embereket hazugságokkal tévútra vezette" - jelentette ki Schwarzenegger, aki szerint Trump egy "kudarcot vallott vezető".



"Minden idők legrosszabb elnökeként fog a történelembe bevonulni" - hangoztatta a republikánus politikus.



"A jó dolog az, hogy hamarosan annyira jelentéktelen lesz, mint egy régi Twitter-üzenet" - fűzte hozzá Schwarzenegger.



Mint mondta, jelen helyzetben olyan politikusokra van szükség, akik "a közjót szívükön viselik". Úgy fogalmazott, hogy az amerikaiaknak gyógyulásra van szükségük a történtek nyomán.



Schwarzenegger egyben nyilvánosan kiállt Joe Biden megválasztott demokrata párti elnök mellett.



"Biden elnök, sok sikert kívánunk önnek elnökünkként. Amennyiben sikeres lesz, úgy a nemzetünk is az lesz. Teljes szívből támogatjuk önt abban a próbálkozásában, hogy eggyé kovácsoljon minket" - húzta alá Schwarzenegger, aki a Conan, a barbár című filmből ismert kardját is feltartotta hozzátéve, hogy az amerikai demokrácia egy kardhoz hasonlít, amelyet égő tűzben edzettek keményre.



