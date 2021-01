Koronavírus

A javuló járványügyi adatok után megkezdődött a szigorú zárlat Izraelben

Csütörtök éjfélkor életbe lépett az országos zárlat hét elején megszavazott szigorítása, amelynek betartását ezúttal az utakat elzáró rendőrautók segítségével ellenőrzik is. 2021.01.08 12:36 MTI

A javuló járványügyi adatok után közlekedési dugókkal kezdődött a koronavírus miatti szigorú zárlat Izraelben pénteken - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



A zárlat szigorítása előtti napon, csütörtökön már második napja javultak a járványügyi adatok, tartósan nyolcezer alá süllyedt a napi új fertőzöttek száma a korábbi nyolcezer felettiről, és már több napja hét százalék alá csökkent a pozitív tesztek aránya is.



Csütörtök éjfélkor életbe lépett az országos zárlat hét elején megszavazott szigorítása, amelynek betartását ezúttal az utakat elzáró rendőrautók segítségével ellenőrzik is. Mindenkinek be kell mutatnia igazolását vagy engedélyét lakása ezer méternél távolabbi elhagyásához, és emiatt országszerte hatalmas közlekedési dugók alakultak ki péntek délelőtt.



A 12-es kereskedelmi televízió hírportáljának fényképei szerint az iskolák teljes bezárását előíró karantén ellenére megnyitották az oktatási intézmények kapuit az ultraortdoxok Bné Brakban, különösen fertőzött Bétar Illitben pedig a nyitva lévő zsinagógában imádkoztak a megengedett ötnél jóval többen.



Chájim Kanyievszki rabbi, a szigorúan vallásos litván irányzat idős vezetője a helyi média szerint beleegyezett, hogy "néhány napig" zárva legyenek a hozzá hű haszid közösségek tanintézményei, de nem világos, hogy ez mennyiben felel meg az ország többi részén kötelező érvénnyel bevezetett, legalább kéthetes iskolazárlatnak.



Csütörtökön 125 022 teszt elvégzése alapján 7597 új vírushordozót azonosítottak a 9,3 milliós Izraelben, ez a teszteltek 6,2 százalékát jelenti és csökkenő tendenciát mutat.



Március óta 474 018-an fertőződtek meg koronavírussal. Jelenleg 63 440 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3587-en haltak meg. Jelenleg 1534 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 894-en súlyos állapotban vannak, 226 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre.