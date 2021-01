Észak-Korea

Kim Dzsongun szerint korábbi gazdasági tervei kudarcot vallottak, nyitna a külvilág felé

Kim Dzsongun észak-koreai vezető azt szorgalmazta a Koreai Munkapárt kongresszusán, hogy országának jelentősen javítania kellene a külvilághoz fűződő kapcsolatain. 2021.01.08 11:19 MTI

A KCNA észak-koreai hírügynökség jelentése szerint Kim arról beszélt az állampárt képviselői előtt, hogy "átfogóan bővíteni és fejleszteni fogják a külkapcsolatokat". A Koreai Munkapárt öt éve most első alkalommal tart kongresszust. A pártkongresszus a legfőbb döntéshozói fórum, amelyen meghatározzák az új prioritásokat és személycserékről is határoznak.



A rendezvény első napján Kim arról beszélt, hogy korábbi gazdasági tervei kudarcot vallottak, és új ötéves fejlesztési tervet fog kidolgozni. A második napon azt részletezte, hogyan fogja erősíteni az észak-koreai hadsereg ütőképességét, és csütörtökön, a harmadik napon tért ki a külkapcsolatok fejlesztésére - írta pénteken az AP amerikai hírügynökség.



Észak-Korea 2016-2017-ben kísérleti atomrobbantások sorozatával borzolta a kedélyeket a nemzetközi diplomáciában, majd hirtelen nyitottá vált a párbeszédre Donald Trump amerikai elnökkel, akivel személyesen is tárgyalt. Találkozott továbbá kínai, orosz, dél-koreai és más vezetőkkel is. De a Trump elnökkel megkezdett közeledés kudarca után és a koronavírus-járvány szorításában kénytelen volt lezárni Észak-Korea határait és a pandémia okozta gazdasági károk enyhítésére koncentrálni.



Dél-Koreával is ismét fagyossá vált a viszonya, miután a Kim-Trump-csúcstalálkozó zátonyra futott Vietnamban 2019-ben.



A dél-koreai hírszerzés szerint Phenjanban nyugtalanságot kelt Joe Biden leendő amerikai elnök személye is, aki "gonosztevőnek" nevezte Kim Dzsongunt, és részéről nagy valószínűséggel nem lehet számítani a közvetlen párbeszéd megújítására.