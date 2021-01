Románia

Tűzész pusztított Csíksomlyó nyomornegyedében, 20 épület leégett - videó

Húsz ház égett részben vagy teljesen le a Csíkszereda városhoz tartozó Csíksomlyó nyomornegyedében csütörtök este kiütött tűzben - közölte az Agerpres román hírügynökség.



A tűzoltóság nem adott hírt arról, hogy emberéletet is követelt a heves tűz, azonban a felgyúlt épületekből kimenekült mintegy 230 ember fedél nélkül maradt. Számukra az Erős Zsolt sportcsarnokban biztosítottak éjszakára szállást.



A többnyire romák által lakott nyomornegyedben a késő esti órákban csaptak fel a lángok. A hivatásos és az önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, de így is több órán át kellett küzdeniük a lángokkal. Az egymáshoz közel épített fa viskók között ugyanis gyorsan terjedt a tűz.



Korodi Attila polgármester és Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke is felhívással fordult a lakossághoz, és segítséget kért a bajba jutottak számára.



Csíkszeredában péntek délelőttre összehívták a megye katasztrófavédelmi bizottságát.