Koronavírus-járvány

Spanyolországban meghaladta a kétmilliót az igazolt fertőzöttek száma

Egy nap alatt több mint hatezer új esetet diagnosztizáltak, és a regisztrált esetszám több mint 42 ezerrel emelkedett. 2021.01.07 20:44 MTI

Spanyolországban meghaladta a kétmilliót a járvány kezdete óta igazolt koronavírus-fertőzöttek száma - közölte az egészségügyi minisztérium csütörtökön.



A szaktárca napi összesítése szerint egy nap alatt több mint hatezer új esetet diagnosztizáltak, és a regisztrált esetszám több mint 42 ezerrel emelkedett.



Az elmúlt egy hétben 530-an hunytak el, a halálos áldozatok száma elérte a 51675-öt.



Az országban átlagosan százezer emberből 321-en fertőzöttek, ami a járvány terjedésének közel egy hónapja tartó fokozódását mutatja.



A járvány terjedése miatt a tartományok sorra vezetnek be újabb korlátozásokat. Például Extremadurában bezárták a vendéglátóhelyeket és a nem létfontosságú szolgáltatásokat azokon, az ötezernél több lakosú településeken, ahol az esetszám meghaladja az 500-at százezerre vetítve. A tartomány átlaga ennél magasabb, a fertőzöttek aránya 716 százezer emberből.



Salvador Illa egészségügyi miniszter bejelentése szerint a jövő hét második felében érkezhet meg Spanyolországba az első szállítmány a Moderna gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni védőoltásából.



A dél-európai ország másfél hónap alatt 600 ezer adag vakcinát kap a cégtől, amellyel 300 ezer embert tudnak beoltani, mivel két dózis szükséges a megfelelő immunitás eléréséhez.



A már használatban lévő, Pfizer és a BioNtech által kifejlesztett oltóanyaggal eddig több mint 207 ezer embert oltottak be - tájékoztatott weboldalán a minisztérium.



A madridi autonóm tartomány kormánya vizsgálatot indított, mivel sajtóhírek szerint egy valdemoroi idősotthonban olyanokat is beoltottak, akik egyelőre nem jogosultak a vakcinára. Az első körben az otthonok lakói és dolgozói kaphatnak oltást.