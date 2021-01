Koronavírus-járvány

Franciaországban a vírus fertőzőbb variánsának két járványgócát azonosították

A koronavírusnak a korábbinál sokkal fertőzőbb, az Egyesült Királyságban azonosított változatának két kockázatos gócára bukkantak Franciaországban, az egyikre Bretagne-ban, a másikra a fővárosi régióban - jelezte csütörtökön a francia egészségügyi minisztérium.



Eddig a mutáns 19 esetét tárták fel, míg a Dél-Afrikában azonosított, szintén nagyon fertőző változatot három betegnél azonosították.



A vírus brit változatának első járványgóca egy rennes-i idősotthon, ahol hét lakó és két dolgozó fertőződött meg. A másik helyszín a Párizstól délre található Bagneux település, ahol egy oktatási intézményben dolgozó embernél azonosították a variánst.



Jean Castex miniszterelnök sajtótájékoztatón jelezte, hogy nagyon komolyan veszi a kormány a két variáns miatti fenyegetettséget.



A hatóságok szerint aggodalomra ad okot, hogy a két fertőző variáns olyan embereknél jelent meg, akik nem jártak az Egyesült Királyságban, és nem is kerültek kapcsolatba olyan személlyel, aki onnan érkezett, egyértelműen Franciaországban fertőződtek meg.



Mindkét potenciális járványgócban szigorú karanténintézkedések léptek életbe és a kontaktkutatás is megtörtént a fertőzési lánc megtörése, illetve annak érdekében, hogy a variánsok ne tudjanak szélesebb körben elterjedni.



A kormányfő azt is elmondta, hogy a francia határok az Egyesült Királyság felé egyelőre zárva maradnak "újabb utasításig". Emlékeztetett arra, egyes kivételes esetekben engedélyezett a belépés, de minden belépőt tesztelnek a határon.



Az egészségügyi minisztérium arról egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy a dél-afrikai variáns három esetét hol azonosították.



A két mutáció jóval fertőzőbb - de önmagában nem feltétlenül veszélyesebb az eredeti vírusnál -, és emiatt megvan a veszélye annak, hogy elterjedése ismételten leterheli a kórházi ellátórendszert Covid-19 betegekkel.