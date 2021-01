Erőszak

Trump-hívek törtek be a Capitoliumba - elrendelték a kijárási tilalmat - videó

Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök szerdán Washingtonban összegyűlt hívei előtt kijelentette, hogy soha nem fogja elismerni vereségét, illetve Joe Biden demokrata párti elnökjelölt győzelmét az elnökválasztáson. Számos tüntető behatolt a Capitoliumba, az épületet kiürítették. Mozgósították a nemzeti gárdát. Legalább 13 embert letartóztattak. Egy nőt mellkason lőttek, elhunyt.



Trump hívei előtt ismét az általa többször hangoztatott, széles körben elkövetett választási csalásokra hivatkozott, és felszólította alelnökét, Mike Pence-t hogy ne hirdesse ki Joe Biden győzelmét a kongresszus két házának együttes ülésén.



"Soha nem adjuk fel, soha nem ismerjük el a vereséget" - hangoztatta a Fehér Ház közelében található Ellipse parkban tartott megmozduláson. "Megállítjuk a lopást" - jelentette ki Trump a szerinte elcsalt választásra utalva.



Az amerikai elnök állítása szerint százezrek vettek részt a "Mentsd meg Amerikát" nevű megmozduláson. A tüntetés résztvevői a kongresszus együttes ülése ellen tiltakoztak, amelyen a várakozások szerint megerősítették volna Joe Biden novemberi elnökválasztáson aratott győzelmét.



Donald Trump beszédében felszólította alelnökét, Mike Pence-t hogy ne hirdesse ki Joe Biden győzelmét a kongresszus rendkívüli ülésén. A leköszönő elnök "gyengéknek" nevezte a republikánus képviselőket. "Ha Mike Pence helyesen jár el, megnyerjük a választásokat" - mondta az elnök Washingtonban összegyűlt hívei előtt. "Ha nem ezt teszi, szomorú lesz ez a nap az országunknak" - tette hozzá, sejtetve, hogy kételkedik a helyettese magatartásában.



Pence ugyanakkor nem sokkal később kijelentette: nincs felhatalmazása arra, hogy egyoldalúan elutasítsa az elektori szavazatok kihirdetését.



A hivatalban lévő alelnök elnökölt a képviselőház és a szenátus együttes ülésén, amelyen hivatalosan bejegyezték volna az elektorok Joe Bidenre leadott szavazatát. A levezető elnök szerepe szigorúan protokolláris.

A tüntetők egy része mindezen események után behatolt a Capitolium épületébe, áttörve az épületet körbevevő kordont. Eljutottak az ülésteremig - az ülést felfüggesztették, a képviselőket és Mike Pence alelnököt kimenekítették, az épületet lezárták - írta a CNN. Azt írták, a Capitolium egyik oldalát elfoglalták a tüntetők, az ABC News pedig úgy értesült, hogy nemcsak a földszintre, hanem az épület emeletére is eljutottak a Trump-hívek.



A Huffington Post tudósítója azt írta, a tüntetők a harmadik emeletre is feljutottak, valamint hogy egy ember a Szenátus elnökének székéből üvöltözött. Egy videóján az is látszik, amint egy takarítóállványról az épület ablakain dörömbölnek zászlós tüntetők.



Tévéértesülések szerint a hatóságok könnygázt vetettek be az erőszakot alkalmazó, az elnököt támogató több száz tüntető ellen, és a rend fenntartása érdekében erősítést kértek. Volt, hogy a fegyvereiket is a dörömbölő tüntetőkre fogták.



Washington polgármestere helyi idő szerint délután 6 órától kijárási tilalmat rendelt el.



Donald Trump arra szólította fel híveit a Twitteren, hogy békésen tüntessenek.



Az amerikai nemzeti gárda mozgósítását kérte a Capitoliumot ostromló Trump-párti tüntetőkkel szemben Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke és Muriel Bowser, a főváros demokrata párti polgármestere - közölte az MSNBC amerikai hírtelevízió.



Az amerikai Capitoliumnál zajló tüntetés "Amerikától idegen", "azonnal véget kell neki vetni" - jelentette ki a Fox News konzervatív hírtelevíziónak adott interjújában Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus frakciójának vezetője.



A Fehér Ház időközben közölte, hogy a nemzeti gárda mellett más szövetségi biztonsági szolgálatokat is mozgósítanak Washingtonban.

Az üléseket közvetítő C-Span felvételeket mutatott könnygáz használatáról a képviselőház üléstermében. A még az épületben maradt képviselőket felkérték, hogy vegyék fel az ülések alatt tárolt gázmaszkokat.



A választásokat megnyerő politikus, Joe Biden, helyi idő szerint délután négy után beszédet tartott, amely során felszólította Donald Trumpot, hogy tartson beszédet az országos tévékben és utasítsa rendre a tüntetőket. Donald Trump békés hazatérésre szólította fel híveit.



A Twitteren közzétett videóban a jelenlegi elnök közölte: mindenki tudja, hogy földcsuszamlás-szerű győzelmet arattak, de a győzelmet ellopták tőlük. Kijelentette: megérti a tüntetők fájdalmát, de arra kéri őket, hogy békésen térjenek haza. Hozzátette: "nem játszhatnak az ellenség kezére".



A rendőrség is megerősítette, hogy meglőttek egy nőt a Capitoliumban. A hírek szerint a mellkasán találták el, az állapota kritikusbvolt, kórházba szállították. Később érkezett a hír, hogy meghalt.



A CNN tudósítása szerint egyébként mielőtt a kongresszus ülését félbeszakították volna, mindössze két állam, Alabama és Alaszka 9 és 3 elektori szavazatát hitelesítette – mindegyik Trumpra vonatkozó voks volt.



A washingtoni rendőrfönök, Robert Contee a CNN tudósítása szerint bejelentette, hogy legalább 13 embert letartóztattak, egyikük sem volt washingtoni.



A hírtévé azt is írta, a személyzetnek sikerült eltávolítania a választási szavazólapokat, mire a rendbontók bejutottak a szenátusba.



Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke a CNN beszámolója szerint mindezek után bejelentette, hogy a több órás kényszerszünet után a kongresszus folytatja a munkáját. Az épületet a hatóságok biztonságosnak nyilvánították.



Biden a nap folyamán derűlátóan nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy a két demokrata párti jelölt valószínű győzelmével a Georgia állambeli pótválasztáson az amerikai szövetségi szenátus is a demokraták ellenőrzése alá kerül. "Az amerikai nép tetteket és egységet követel. Bizakodóbb vagyok, mint valaha, hogy mindkettőt tudjuk majd biztosítani" - mondta. A két szenátusi helyért szoros a küzdelem, a szavazatszámlálás még nem zárult le.



Biden ismét kijelentette, hogy kész mindkét párttal együttműködni, "hogy nagyszerű dolgokat érhessenek el az amerikai nemzet számára".