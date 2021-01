Koronavírus-járvány

További szigorításokat vezetnek be Németországban

Meghosszabbítják az érvényben lévő korlátozásokat és újabb szigorításokat vezetnek be Németországban a koronavírus-járvány miatt - jelentette be Angela Merkel kancellár kedd délután, miután egy videokonferencia keretében csaknem öt órán keresztül tanácskozott a tartományi miniszterelnökökkel.



A szövetségi kormány és a tartományok vezetői úgy döntöttek, hogy január 31-ig fenntartják és szigorítják a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat - jelentette be Angela Merkel. Hozzátette: a karácsonyi ünnepek idején lehetővé tett enyhítések miatt várhatóan csak január második felében kapnak világos képet az intézkedések hatásáról.



A kancellár hangsúlyozta: a cél továbbra is az, hogy a hétnapos incidencia (a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma) 50 alá csökkenjen, ugyanis csak így válik lehetővé a fertőzéslánc nyomon követése. A kancellár arról is szólt, hogy ennek nagy jelentősége van a vírus Nagy-Britanniából terjedő, új mutánsa miatt. Az "abszolút szükséges minimumra" csökkentik az emberi kapcsolatokat. A fertőzési gócpontokban korlátozzák a helyiek mozgásterét. Az iskolák és az óvodák továbbra is zárva tartanak, a szülők a korábbinál hosszabb ideig, 20 napig maradhatnak otthon gyermekeikkel. Bezárják az üzemi konyhákat.



A kancellár és a tartományi miniszterelnökök legközelebb január 25-én ülnek össze, hogy értékeljék az intézkedések hatását.