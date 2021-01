Koronavírus-járvány

Egész Angliára zárlatot rendelt el a brit kormány

A kedden nulla órától érvénybe lépő intézkedést Boris Johnson miniszterelnök jelentette be hétfő esti televíziós beszédében. 2021.01.05 07:32 MTI

Egész Angliára zárlatot rendelt el hétfőn a brit kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése végett.



Johnson hangsúlyozta ugyanakkor: már folyamatban van az ország történetének legnagyobb oltási kampánya, az Egyesült Királyságban több ember kapta meg a koronavírus elleni oltást, mint Európa többi országában együtt, és a kormány várakozása szerint a legveszélyeztetettebb lakossági csoportokból már február közepére mindenkinek beadják a vakcina első dózisát.



Ez azt jelenti, hogy másfél hónapon belül az idősotthonok összes lakója és gondozóik, a 70 éven felüli korosztály minden tagja, az egészségügyi és a gondozói hálózatok első vonalában dolgozók, valamint a krónikus betegségek miatt különösen veszélyeztetettek mindegyike részesül a védőoltásban - mondta.



Johnson kiemelte, hogy mindez lehetővé teszi majd számos olyan korlátozás feloldását, amelytől az ország hosszú ideje szenved, különös tekintettel arra, hogy hétfőn elkezdődött az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által közösen kidolgozott oltóanyag országos alkalmazása is.



Az Oxford/AstraZeneca-vakcina a második olyan oltóanyag a Pfizer és a BioNtech közös vakcinája után, amelynek forgalmazása megkezdődött az Egyesült Királyságban.



Boris Johnson tájékoztatása szerint azonban most még szükség van az eddigieknél is szigorúbb korlátozásokra.



Ennek jegyében keddtől Anglia lakossága újból csak a legindokoltabb esetekben - például az alapvető fontosságú cikkek megvásárlása, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás vagy testmozgás céljából - hagyhatja el otthonát, illetve akkor, ha valaki családon belüli erőszakcselekmény elől kénytelen menekülni.



Munkába is járhatnak azok, akiknek otthoni munkavégzése nem megoldható. A munkába utazástól eltekintve azonban mindenkinek törekednie kell arra, hogy faluján, községén belül maradjon, vagy abban a városrészben, ahol lakik.



Az iskoláknak a február közepén esedékes télvégi szünetig online oktatásra kell átállniuk - bár az óvodák nyitva maradhatnak -, és a szabadtéri sportlétesítményeknek is be kell zárniuk. Az élsport tervezett rendezvényeit - köztük az első osztályú angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League mérkőzéseit - ugyanakkor közönség nélkül meg lehet tartani.



A szabadtéri testmozgást napi egy alkalomra kell korlátozni, és lehetőleg egyedül vagy legfeljebb egy másik emberrel lehet végezni.



A rendelet megfogalmazása szerint az Angliában lakók nem hagyhatják el otthonukat azért, hogy velük nem egy háztartásban élő emberekkel közterületen, összejövetel céljából találkozzanak.

Az egész Angliára egységesen kiterjedő új korlátozások felváltják az eddigi sávos rendszert, amelynek alapján az egyes országrészekben eltérő, a helyi járványhelyzetnek megfelelő készültségi fokozatok voltak érvényben.



Boris Johnson az intézkedéseket indokolva elmondta: a koronavírus decemberben azonosított új variánsa a szakértői vizsgálatok szerint 50-70 százalékkal fertőzőképesebb, mint a korábban izolált változatok.



A brit kormányfő szerint a koronavírus okozta Covid-19 betegséggel kórházban kezelt páciensek száma egyedül Angliában az elmúlt egy hétben csaknem harmadával, 27 ezer közelébe emelkedett. Ez közel 40 százalékkal több, mint ahányan az áprilisi tetőzés idején kórházi kezelésre szorultak a betegség miatt.



A járvány halálos áldozatainak száma egy hét alatt 20 százalékkal emelkedett - közölte.



Az Egyesült Királyságban az utóbbi napokban rendre 50 ezer felett járt a szűrővizsgálatokkal kimutatott új koronavírus-fertőzések napi száma a korábbi hetek 20-25 ezer, tesztekkel kiszűrt átlagos új napi esetszáma után.



A brit egészségügyi minisztérium kimutatása szerint a hétfő estével zárult 24 órában 58 784 új fertőzést regisztráltak országszerte; ez a legmagasabb napi fertőzési szám a tömeges tesztelések kezdete óta.



Szakértők szerint a terjedés gyorsulásában elsődleges szerepe van az új vírusvariánsnak.