Koronavírus-járvány

Az eddigi korlátozások szigorítását tervezik Izraelben

Az eddigi korlátozások további szigorítását tervezik Izraelben az új koronavírus-fertőzések növekedésének csökkentése érdekében - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.



Az egészségügyi minisztérium kéthetes jelentős szigorítást és az iskolai oktatás szüneteltetését kéri a kormánytól, hogy ezzel megpróbálják visszaszorítani az egyre gyorsabb ütemben terjedő fertőzést, lecsökkenteni az 1,25-ös reprodukciós rátát. Amennyiben a jelenlegi terjedési ütem maradna, 13 nap alatt megkétszereződne az új fertőzöttek száma a közszolgálati rádió híradása szerint.



Hatalmasak a különbségek a települések között, az ultraortodox városokban ismét kiemelkedően gyorsan terjed a járvány. Szombaton az ultraortodox Beitar Illitben a koronavírus-tesztek 24 százaléka, míg a nem vallásosok lakta Tel-Avivban csak 3 százaléka bizonyult pozitívnak.



Több helyi önkormányzat az iskolák bezárása mellett döntött, a Tel-Aviv melletti Bat Jam, és Ramat-Gan is elhatározta saját hatáskörében az ott élő gyerekek távoktatását.



Közben 1,09 millióra nőtt a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag első dózisával az elmúlt két hétben már beoltottak száma, de továbbra is egyenlőtlen az eloszlás, mert az arab települések lakói bizalmatlanabbak, s kevésbé jelennek meg az oltóhelyeken.



A tel-avivi Ichilov kórház és a városháza közösen hatalmas sátrat állított fel a város legnagyobb terén, a Rabin téren, ahol naponta ötezer oltást adhatnak be a lakosság koronavírussal szembeni minél gyorsabb védelme érdekében.



A szombati ünnepnapon a hétköznap szokásos százezer körülinél kevesebb, csak 76 ezer 182 tesztet végeztek el, melyek közül 5,3 százalék, 3 ezer 977 lett pozitív.



Március óta 435 866-an fertőződtek meg koronavírussal. Jelenleg 48 908 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3404-en haltak meg. Jelenleg 1298 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 769-en súlyos állapotban vannak, 196 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre.