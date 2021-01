Koronavírus-járvány

Koronavírust vitt az idősotthonba a Mikulás - 26-an haltak meg - videó

Eddig 26 lakó halt meg egy belga idősotthonban, miután decemberben meglátogatta az intézményt egy önkéntes Mikulás. A férfiről pár nap múlva kiderült, hogy koronavírusos, és szuperterjesztő.



Mint ismeretes, a flandriai Mol városában található Hemelrijck idősotthon egyik lakójának fia vállalta, hogy meglátogatja az időseket Mikulás-ruhába öltözve. Az előírások szerint maszkot viselt, és nem is fogta meg az ajándékokat, csak a közösségi térben találkozott a lakókkal. És még így is hetvenöt embert fertőzött meg.



December hatodika óta az idősotthon 26 lakója hunyt el, további 85 embernek – köztük 40 dolgozója az intézménynek – lett pozitív koronavírus-tesztje. Az AFP-nek nyilatkozó orvosszakértő szerint egyelőre nem vehető biztosra, hogy a Szent Miklósnak öltözött férfi vitte be a ragályt.