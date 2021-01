Koronavírus-járvány

A Vatikánban megkezdődik az oltási kampány

Január második felére már annyi vakcina érkezik a Vatikánba, amely fedezi a szükségleteket, az egyházi és világi dolgozókat is beleértve.

Az egészségügyi és biztonsági alkalmazottakkal indul az oltási kampány a Vatikánban, a vakcina megfelelő hőmérsékletű tárolásához külön hűtőberendezést szereztek be - közölte Vatikánváros egészségügyi és higiéniai hivatala szombaton.



A közlemény szerint az oltási kampány a jövő héten indul, és január második felére már annyi vakcina érkezik a Vatikánba, amely fedezi a szükségleteket, az egyházi és világi dolgozókat is beleértve.



Vatikánváros egészségügyi és higiéniai hivatala hangsúlyozta, hogy az oltóanyag megfelelő tárolására az ahhoz szükséges nagyon alacsony hőmérsékletet biztosító hűtőberendezést vásároltak.



A vakcinák beadásában való részvétel önkéntes lesz: elsőként az egészségügyi és biztonsági alkalmazottakat akarják beoltani, valamint mindazokat, akik a hívőkkel, látogatókkal leginkább kapcsolatban állnak, például a Szent Péter-bazilikában szolgáló őröket vagy a vatikáni posta dolgozóit. Oltásban részesülnek a Vatikánban dolgozó egyháziak is, elsőként azok, akik az előrehaladott életkoruk miatt veszélyeztetett kategóriába tartozónak számítanak. Az oltóállomást a Vatikán területén található, VI. Pálról elnevezett audiencia-terem előcsarnokában alakítják ki.



A közlemény nem pontosította, hogy a 84 éves Ferenc pápát beoltják-e, és ha igen, ez mikor történik meg.



Olasz sajtóértesülések szerint a Vatikán tízezer adag oltóanyagot rendelt. A Vatikánban dolgozó egyháziak és világiak száma háromezer körül mozog, de a tervek szerint beoltják a dolgozók családtagjait, valamint a már nyugdíjban levő vatikáni dolgozókat is.