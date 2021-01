Jog

USA: kivégezhetik az elnöki beiktatás előtt az egyetlen, szövetségi siralomházban lévő nőt

Kivégezhetik tíz nap múlva - még Joe Biden elnöki beiktatása előtt - Lisa Montgomeryt, az egyetlen, szövetségi siralomházban lévő nőt, miután a washingtoni fellebbviteli bíróság pénteken felülbírálta a nő kivégzését elhalasztó, alsóbb színtű bírósági döntést - jelentette szombaton a CNN.



Montgomery horrorfilmbe illő gyilkosságot és csecsemőrablást követett el, amiért 2004-ben ítélte halálra a bíróság. Megfojtott egy nyolc hónapos várandós kismamát, kivágta belőle a magzatot, és elrabolta a gyereket, aki túlélte a tragédiát.



A gyilkost december 8-án végezték volna ki, ám ezt a bíróság elhalasztotta, miután ügyvédei elkapták a koronavírust. A kivégzést ez után a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Igazgatóság vezetője, Michael Carvajal november 23-án január 12-re tűzte ki. A pénteki bírói döntés értelmében pedig ezt jogszerűen tehette meg, mert a kivégzés napja a döntés időpontjában még nem jött el. Így Montgomeryt bő egy héttel végezhetik ki Joe Biden beiktatása előtt, aki azt ígérte, hogy megválasztása esetén eltörölteti a szövetségi szintű halálbüntetést.



Meaghan VerGow, Montgomery védője a döntés után közölte, hogy nem ért egyet a bírósággal, és felülvizsgálati kérelmet fog benyújtani. Egyúttal kérelmet nyújt be Donald Trump elnöknek is, akinek jogában áll megváltoztatni a gyilkosra kiszabott halálbüntetést. VerGow azt kéri az elnöktől, hogy tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre változtassa Montgomery halálos ítéletét.



William Barr amerikai igazságügyi miniszter 2019-ben jelentette be, hogy a szövetségi kormány ismét elkezdi a kiszabott halálos ítéletek végrehajtását, miután az utolsó, szövetségi bíróság által halálra ítélt vádlottat 2003-ban végezték ki. Azóta tíz embert végeztek ki ilyen ítélet alapján az Egyesült Államokban. Mindannyian különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt kerültek siralomházba. 2001-ben, az oklahomai robbantó, Timothy McVeigh volt az első szövetségi halálraítélt, akit 1963 óta kivégeztek az országban. Nőt pedig 1953 óta egyáltalán nem végeztek ki ilyen ítélet alapján. 1953. december 18-án Bonnie Brown Heady volt az utolsó, szövetségi halálos ítélet alapján kivégzett nő az Egyesült Államokban. Őt gázkamrában végezték ki, Montgomeryre pedig méreginjekció vár. Szövetségi halálos ítélet alapján eddig mindössze három nőt végeztek ki az Egyesült Államokban.