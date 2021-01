2021

Több mint 2500-an szilvesztereztek egy franciaországi tiltott táncpartin

Több mint 2500 francia és külföldi szilveszterezett együtt a koronavírus-járvány miatti szigorú korlátozások ellenére egy illegális táncpartin Franciaországban, amelyet a hatóságoknak nem sikerült megakadályozniuk.



A nyugat-franciaországi Rennes-hez közeli Lieuron településen a helyszíni tudósítások szerint még péntek délelőtt is több száz gépkocsi és maszk nélküli bulizó volt jelen egy hangárban, ahonnan kihallatszott a techno zene.



A helyszín felett pénteken egy helikopter is körözött, de azok a rendőrök már nem voltak jelen, akik csütörtök este sikertelenül próbálták megakadályozni a tiltott bulizást, miután a résztvevők erőszakosan léptek fel ellenük.



A helyi, Ille-et-Vilaine megyei prefektúra közleménye szerint a résztvevők felgyújtották a csendőrség egyik járművét, három másikat megrongáltak, a csendőröket pedig üvegekkel és kövekkel dobálták meg.



Egy környéken lakó szemtanú szerint a hónapok óta üresen álló hangárba csütörtök este a 8 órakor kezdődő kijárási tilalom ellenére "látványosan" érkeztek meg a bulizók. A prefektúra szerint legalább 2500-an voltak, a résztvevők az ország minden tájáról és külföldről érkeztek. A tájékoztatás szerint a csendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszín biztosítására, a mentősök pedig kézfertőtlenítőket és maszkokat vittek a helyszínre, hogy "korlátozzák a tiltott gyülekezés helyszínén a koronavírus terjedését".



A prefektúra azt is jelezte, hogy a helyi ügyészség zenei jellegű ünnepi rendezvény tiltott szervezése és hivatali személy elleni szándékos erőszak gyanújával indított vizsgálatot.



A francia hírügynökségnek a rendezvényről távozó helyi fiatalok pénteken elmondták: két hangárban kétfajta bulit szerveztek a breton megyében. A szájról szájra terjesztett rendezvény helyszínén spanyolok, britek, belgák és olaszok is voltak. A szervezők egy bevásárlóközpont parkolójában vártak az érkezőkre, ahonnan konvojban szállították a bulizókat a hangárhoz. Ott a rendőrök könnygázzal próbálták megakadályozni, hogy az emberek bemenjenek az épületbe.



Más franciaországi helyszíneken is rendeztek tiltott bulikat: a déli Marseille-ben mintegy háromszázan gyűltek össze egy bérelt teremben. A rendőrség mások életének veszélyeztetése miatt indított eljárást a három feltételezett szervező ellen, míg 150 bulizót a kijárási tilalom megsértése miatt 135 eurós bírsággal sújtott a rendőrség, két embert pedig a közrend megzavarása miatt előállítottak.



A Párizs környéki Ile-de-France régióban tucatnyi tiltott partinak vetett véget a rendőrség.

A déli Bordeaux egyik elővárosában egy postaépületet felgyújtottak, valamint busz- és villamosmegállókat rongáltak meg, s a helyszínre riasztott rendőröket megdobálták a rongálók. A rendőrség szerint a kár jelentős, de az ügyben egyelőre senkit nem vettek őrizetbe. A La Manche-csatorna partján fekvő Calais-ban három rendőr könnyebben megsérült, amikor tűzijátékokkal dobálták meg őket, a déli Toulouse-ban könnygázzal oszlatták szét a tiltott helyen gyülekezőket, hasonlóan több párizsi elővároshoz.



A tiltott házibulik és kisebb összetűzések ellenére a belügyminisztérium azt közölte, hogy "a félelmek ellenére összességében nyugodtan" telt a szilveszter.



A tárca 100 ezer rendőrt és csendőrt mozgósított a koronavírus-járvány miatt kijárási tilalom betartatására a más napokon megszokott 20 ezer helyett, s több nagyvárosban a prefektúra megtiltotta az alkohol árusítását.



Az általános karantént december 15-én váltotta fel Franciaországban éjszakai kijárási tilalom. Az elmúlt két hétben a rendőrök több mint 560 ezer ellenőrzés során 30 ezer alkalommal szabtak ki bírságot szabálysértőkre a belügyminisztérium adatai szerint.