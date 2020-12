Hatalmas földcsuszamlás Norvégiában, több mint 150 embert kellett kitelepíteni - videó

Földcsuszamlás miatt ki kellett telepíteni szerdán több mint 150 embert Norvégia délkeleti részén, Ask településen - jelentette a helyi média és a rendőrség.



Az Oslótól körülbelül 40 kilométerrel északnyugatra történt természeti katasztrófában több ház megrongálódott, és legkevesebb öten megsérültek - közölte egy rendőrparancsnok, hozzátéve, hogy nem tudja, milyen állapotban vannak a sérültek, és azt sem tudni pontosan, hogy eltűnt-e valaki.



A mentést - amelyet nagy erőkkel folytatnak - nehezíti a rossz időjárás és az, hogy a nappal rövidsége miatt jórészt sötétben kell dolgozniuk a katasztrófamentőknek. A kitelepítetteket egy közeli szállóban helyezték el.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum "near" Oslo https://t.co/1eV2BuLOLY pic.twitter.com/kLyHBTw0OF