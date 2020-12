Járvány

Finnországban is megjelent a koronavírus új változata

Megjelent Finnországban a koronavírusnak a korábbinál sokkal fertőzőbb új változata, amelyet Nagy-Britanniában mutattak ki először, és a Dél-afrikai Köztársaságban is felfedeztek.



A Helsinki Egyetemi Kórház és a Helsinki Egyetem virológiai laboratóriumai együttesen közölték, hogy a vírus új variánsát mutatták ki három utas szervezetében, akik december 18-án és 19-én tértek vissza Finnországba. Két utasnál a vírusnak a kezdetben Nagy-Britanniában megjelent változatát azonosították, míg a harmadikban a Dél-afrikai Köztársaságban megjelent variánsát.



A jelentések szerint a három páciens viszonylag jó állapotban van, elkülönítették őket. Mindhárman Finnország déli részén tartózkodnak. Az említett utasokkal esetleg kapcsolatba kerülő embereket tesztre és elkülönítésre utasították.



Finnországban december 7. óta az országba Nagy-Britanniából érkezők számára koronavírustesztet javasoltak, abban az esetben is, ha nem mutatták a fertőzés tüneteit. A javaslat immár a Dél-afrikai Köztársaságból érkezőkre is érvényes.



A koronavírus Nagy-Britanniában azonosított variánsát csaknem egy tucat európai országban azonosították, köztük Dániában, Norvégiában és Svédországban.