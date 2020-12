Állatok

Elpusztult a világ egyik legritkább madara

Elpusztult Manukura, az új-zélandi fehér kivi, a világ egyik legritkább madara - írta meg hétfőn a The Guardian.



Manukurát december elején szállították be az Új-Zéland Északi-szigetén fekvő Palmerston North-beli Massey Egyetem vadon élő állatokkal foglalkozó kórházába, mivel a vadőrök azt észlelték, hogy veszített a súlyából. A vizsgálat megállapította, hogy egy megtermékenyítetlen tojás miatt betegedett meg, amelyet nem képes lerakni. Bár műtéti úton sikerült eltávolítani, a madár nem tudott felépülni, és vasárnapra elpusztult.



Manukura 2011 májusában kelt ki a tojásból. A röpképtelen nagytestű madár nem albínó kivi volt, hanem a leucizmus nevű genetikai állapot miatt volt fehér tollazatú. Az új-zélandi Pukaha Mount Bruce természetvédelmi központ információi szerint ő volt az az első fehér kivi, amely tenyészprogramjuk eredményeként bújt ki a tojásból.



A különleges madár miatt jelentősen megnőtt a természetvédelmi központ látogatóinak száma. Manukura a központ "nagyköveteként" a ritka állatfajok védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet. Nagy rajongótábora volt, képeskönyvet ihletett, játékokat mintáztak róla és emléktárgyak is készültek a képmásával.