Franciaországban regionális szinteken nem kizárt újabb karantén

Emmanuel Macron francia államfő keddre összehívta a védelmi tanács ülését, miután az ország keleti részein erősödik a koronavírus-járvány terjedése. 2020.12.28 16:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A francia elnöki hivatal hétfői bejelentését megelőzően Olivier Véran egészségügyi miniszter egy vasárnapi lapinterjúban nem zárta ki, hogy a franciáknak harmadik alkalommal is karanténba kell vonulniuk, ha országosan is romlik a járványhelyzet.



A hivatalos tájékoztatás szerint a védelmi tanács a karácsonyi ünnepek utáni járványhelyzetet értékeli, és megvizsgálja, hogy szükségesek-e újabb korlátozások.



Az egészségügyi tárca szerint három keleti régióban (Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté és Alpes-Maritimes) van ok aggodalomra, de "ezeken a régiókon kívül máshol nem kapott olyan erőre a járvány, hogy jelenleg országos karantént indokolna".



Ha nem is ezen a héten, de a kormány nem zárta ki, hogy januárban ismét lezárás jöhet, amennyiben az év végi ünnepek után a járványnak egy harmadik hulláma éri el az országot.



Mathieu Klein, a keleti Nancy polgármestere hétfőn már elkerülhetetlennek nevezte, hogy Elzászban helyi szintű karantén lépjen életbe a járványhelyzet romlása miatt, és azt is kérte a kormánytól, hogy a járvány által leginkább sújtott régiókban gyorsítsa fel az oltási kampányt. Elmondása szerint a helyi kórházakban már karácsony előtt is feszült volt a helyzet, a betegek száma három hete emelkedik.



"Soha nem zárunk ki olyan intézkedéseket, amelyek szükségesek lehetnek a lakosság megvédésre. Ez nem jelenti azt, hogy a döntés megszületett, de óráról órára figyeljük a helyzetet" - mondta az egészségügyi miniszter a Le Journal du Dimanche című, vasárnap megjelenő lapnak adott interjúban.



A Le Parisien című napilapban hétfőn egy kormányzati forrás annyit közölt, hogy "nem zárjuk ki, de ez nem jelenti azt, hogy most napirenden van" a karantén.



"Olivier Véran rendszeresen egyeztet a helyi vezetőkkel. Figyelünk rájuk. Helyi intézkedések nem kizártak" - jelezte a kormányzati forrás.



Az illetékes hatóságok ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a karácsonyt megelőző héten több mint 2 millióan vették részt szűrésen, s emiatt is emelkedett a napi esetszám. A kormány mindenesetre sikerként értékelte az október végétől hat hétig tartott általános karantént, ugyanis ennek köszönhetően a franciák szabadon ünnepelhették a karácsonyt.



"Az ünnepek előtti karanténnak köszönhetően lehetővé vált az oldott hangulatú ünnep" - hangsúlyozta az egészségügyi miniszter, aki szerint a lakosság mentális egészsége is nagyon fontos.



Az elmúlt hét napban a napi esetszám átlagosan 12 ezer volt, ami elmarad a kormány által még a karantén előtt kitűzött 5 ezertől. A lezárás december eleji feloldása óta a járványmutatók azonban eddig nem emelkedtek országos szinten, hanem inkább stagnálnak. Kórházban 24 ezer fertőzöttet ápolnak, közülük 2600-an vannak súlyos állapotban, s számuk nagyon lassan csökken, miután naponta még mindig több mint 1500 beteget vesznek fel.

Az intenzív osztályok ágyainak felén fekszenek koronavírusos fertőzöttek, de a keleti régiókban nyolcvanszázalékos az arány.



A járvány kezdete óta 62 746-an vesztették életüket, az elmúlt 24 órában 175-en.



Karácsonnyal ellentétben december 31-én viszont nem tervezi a kormány az este 8 órakor kezdődő éjszakai kijárási tilalom feloldását, s azt tanácsolja, hogy mindenki az otthonában ünnepelje a szilvesztert.