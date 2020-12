Koronavírus-járvány

Kiürült a délkelet-angliai kamionparkoló, kevés fertőzött volt a kamionosok között

Kiürült szombatra az a délkelet-angliai átmeneti kamionparkoló, ahol a héten több ezer kamion torlódott fel, miután Franciaország a gyors terjedésű új koronavírus-változat angliai feltűnése után először megtiltotta, majd negatív koronavírusteszthez kötötte az átkelést.



Grant Shapps brit közlekedési miniszter szombati tájékoztatása szerint a kamionosok körében 15 526 koronavírus-tesztet végeztek, és ezek közül 36 bizonyult pozitívnak.



Shapps a francia zárlat alig burkolt bírálataként kiemelte tájékoztatásában, hogy a megvizsgált kamionosok alig 0,23 százaléka volt koronavírus-fertőzött.



A miniszter közölte azt is, hogy a doveri kompkikötőbe tartó kamionosoknak most már nem a közeli Manston használaton kívüli repülőterén kialakított kamionmegállóba, hanem egyenesen a kikötőbe kell menniük.



Fotókkal is kiegészített Twitter-bejegyzésében hozzátette, hogy az átmeneti parkoló - ahol az elmúlt napokban folyamatosan több ezer kamionos várt a tesztelésre - szombatra kiürült.



A kamionosok koronavírus-szűrésében brit és lengyel katonák, valamint francia tűzoltók is részt vettek.



A francia hatóságok hétfőn nulla órától állították le a brit oldalról érkező teherforgalmat az Angliában feltűnt új koronavírus-változat gyors terjedése miatt.



A francia tilalom olyan járművekre vonatkozott, amelyekkel emberek - gépkocsivezetők, utazószemélyzet, utasok - is átkeltek volna Franciaországba. Az utazószemélyzet és utasok nélküli teherszerelvények - konténerek és vontató nélküli pótkocsik - átkelését a francia hatóságok nem korlátozták, de a szerda este feloldott határzár három napja alatt így is több ezer kamion torlódott fel az angliai oldalon.



A francia korlátozás előzményeként a brit kormány a múlt héten bejelentette, hogy olyan új koronavírus-variánst azonosított, amelynek fertőzőképessége a vizsgálatok szerint akár 70 százalékkal is meghaladhatja a korábban azonosított koronavírus-típusokét.



A brit és a francia kormány szerdai megállapodása után újraindulhatott Nagy-Britanniából Franciaország felé a légi, a vasúti és a tengeri közlekedés, de Franciaországba csak az léphet be Nagy-Britannia felől, aki 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-tesztet mutat fel.



A kamionsofőröknek 30 perc alatt eredményt mutató koronavírus-gyorstesztet kell elvégeztetniük.



Ennek eredményét a sofőrök SMS-üzenetben kapják meg, és negatív lelet esetén ezt az üzenetet felmutatva, a szűrővizsgálat eredményének időpontjától számított 72 órán belül átkelhetnek Franciaországba.