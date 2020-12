Nemzetpolitika

Még egy országból kell a szükséges számú aláírás a nemzeti régiók védelmében indított kezdeményezés sikeréért

A héten Svédországban is összegyűltek a szükséges aláírások, így már csak egy országban kell teljesíteni az előírást. 2020.12.26 12:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már csak egy országból kell a szükséges számú aláírás, hogy sikeres legyen a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés - közölte a kezdeményezés kapcsán indított petíció kampányfőnöke az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.



Pesty László elmondta: a héten Svédországban is összegyűltek a szükséges aláírások, így már csak egy országban kell teljesíteni az előírást.



Az európai polgári kezdeményezés jogintézménye lehetővé teszi, hogy az Európai Unió állampolgárai közvetlenül felkérjék az Európai Bizottságot, terjesszen elő jogalkotási javaslatot a hatáskörébe tartozó területen.



A polgári kezdeményezést a 27 uniós tagország közül legalább hétből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell aláírásával támogatnia. A hét tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni az adott országra vonatkozó minimálisan szükséges számú aláírást.



A koronavírus-világjárványra tekintettel az Európai Bizottság három hónappal meghosszabbította a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által indított polgári kezdeményezés határidejét, amely így 2021. február 7.



Az aláírásgyűjtés tavaly május 7-én indult; a járványra tekintettel egyszer már meghosszabbították annak határidejét hat hónappal, november 7-éig.



Pesty László felidézte: a szükséges aláírásszám már május elején összegyűlt, de ekkor még a hét országból csak három teljesítette az előírást: Magyarország, Szlovákia és Románia. Ősszel Litvániában és Horvátországban, most pedig Svédországban is összegyűlt a szükséges aláírás.



A kampányfőnök szerint az is lehet, hogy a február 7-i határidőre nem csak hét, hanem nyolc országban is meglesznek az aláírások, de hogy ezek melyek lehetnek, azt nem árulta el Pesty László.