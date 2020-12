Koronavírus

Az eddigi legszigorúbb korlátozásokat vezeti be a cseh kormány vasárnaptól

A kormány jóváhagyta a legmagasabb szintű készültséget, így szigorúbb korlátozásokat vezethetnek be, amelyek gyakorlatilag lezárják a 10,7 millió lakosú országot az ünnepi időszakra. 2020.12.23 15:05 MTI

Bezáratja a nem alapvető fontosságú üzleteket, szolgáltatásokat és síterepeket, és szigorúbb kijárási tilalmat vezet be vasárnaptól a cseh kormány, megelőzendő, hogy ismét növekedjen a koronavírusos fertőzöttek és a fertőzés miatt kórházi ellátásra szorulók száma - jelentette be szerdán Jan Blatný cseh egészségügyi miniszter.



A kormány jóváhagyta a legmagasabb szintű készültséget, így szigorúbb korlátozásokat vezethetnek be, amelyek gyakorlatilag lezárják a 10,7 millió lakosú országot az ünnepi időszakra.



Csehországban megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma december során azután, hogy a kormány enyhített a korlátozásokon a hónap elején. Csehország egyike azoknak az európai országoknak, amelyekben a leginkább megugrott a fertőzöttek száma októberben és novemberben. Kedden 10 ezer fölé emelkedett az újonnan fertőzöttek napi száma, először november 6. óta.



Az országban ismét bezárták a bárokat és éttermeket, az újabb korlátozások a kiskereskedelmi üzleteket és szolgáltatásokat fogják sújtani, például a fodrászszalonokat. A nélkülözhetetlen árukat értékesítő boltok nyitva maradnak, a bevásárlóközpontokban is csakis alapvető fontosságú termékeket lehet árusítani. Egyéb termékeket a világhálón keresztül lehet rendelni.



Az éjszakai kijárási tilalom az eddigi 23 óra helyett 21 órától lesz érvényben, a nyilvános összejövetelek két főre korlátozódnak a családon kívül. A vallási összejöveteleken az ülőhely-kapacitás legfeljebb 10 százalékát használhatják ki. A sífelvonókat lezárják.