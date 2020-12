Koronavírus

Olaszországban a római járványkórház dolgozóit oltják be elsőként

Olaszország több más európai uniós tagállammal közösen december 27-én tartja az első, jelképesnek számító oltási napot, amely a V-day nevet kapta. 2020.12.22 16:13 MTI

Orvosok, ápolók és kutatók lesznek Olaszországban az elsők, akiket beoltanak a koronavírus elleni vakcinával december 27-én - jelentette be a Spallanzani római járványkórház kedden.



A fertőző betegségekre szakosodott Spallanzani kórházegyüttes két orvosának, egy ápolójának, egy kutatójának és egy másik egészségügyi dolgozójának adják be a Pfizer és a BioNTech gyógyszercég közös oltóanyagának első adagját. Domenico Arcuri, a római kormány járványbiztosa elmondta, hogy Olaszország több más európai uniós tagállammal közösen december 27-én tartja az első, jelképesnek számító oltási napot, amely a V-day nevet kapta.



A sajtóval közölt forgatókönyv szerint az első 9750 adag oltóanyag december 24. és december 26. között érkezik meg Olaszországba. Az első vakcinaszállítmányt a Spallanzani speciális hűtőrészlegén helyezik el, és innen osztják szét az országszerte kialakított háromszáz oltóállomás között. Az országon belüli szállítást a fegyveres erők biztosítják.



A tartományok feladata kijelölni, melyik egészségügyi központ vagy kórház képes tárolni az oltóanyagot a megfelelő körülmények között. Az első szállítmányból a legtöbb dózist a népesebb és a legtöbb beteget számláló északi régiók kapják meg. A tervek szerint Lombardiába december 27-én reggelig 1620 dózis érkezik meg, amelyeket a milánói Niguarda kórházban helyeznek el, majd innen osztják tovább a tartomány többi körzetébe. A déli Szicíliába majdnem hétszáz dózis érkezik.



A vakcina beadásához szükséges ismereteket az oltásra felkészített orvosok és egészségügyi személyzet az utóbbi hetekben internetes képzéssel sajátította el.



A tervek szerint országos oltási kampány január 6-án veszi kezdetét, a nagyobb létszámú oltás pedig január közepétől indul. Elsők között az egészségügyi dolgozókat, az idősotthonok lakóit és azok dolgozóit oltják be, majd a 65 év felettiek következnek. A szakmájuk vagy koruk miatt kiemelt védelmet igénylők száma eléri a 11 milliót. Az oltásban való részvétel önkéntes és ingyenes.



Massimo Galli orvosprofesszor, a milánói Sacco kórház infektológusa kijelentette, hogy az elsők között oltatja be magát. Úgy vélte, az az orvos, aki nem oltatja be magát, jobb, ha távozik a szakmából.



Olaszországban időközben megkezdődött az Egyesült Királyságból az utóbbi napokban visszatért több mint 44 ezer olasz tesztelése. Eddig tucatnyi pozitívat szűrtek ki közülük az új típusú koronavírus erősebben fertőző mutációjával.