Koronavírus

Romániában lassul a járvány, a parlamentben többen megsértették az előírásokat

Romániában a koronavírus-járvány további lassulását igazolta a stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése, miközben a médiában élénk visszhangot váltott ki az, hogy az újonnan megválasztott parlament hétfői alakuló ülésén a törvényhozók egy sor járványügyi óvintézkedést megszegtek.



A legnagyobb botrányt Diana Sosoaca, a nacionalista és vírustagadó szólamokat hangoztató Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátora okozta, aki maszk nélkül vett részt a felsőház ülésén. Sosoaca arra hivatkozott: orvosi igazolása van arról, hogy a maszkviselés nem tesz jót az egészségének. A közegészségügyi szabályok megsértésével kérkedő, az engedetlenségével médiasztárrá vált szenátor ügyében az állami hatóságok - parlament, egészségügyi minisztérium, csendőrség - nem tudták eldönteni, melyikük dolga lenne megbírságolni vagy kitiltani Sosoacát.



A hírtelevíziók azonban azt is bemutatták, nemcsak az AUR újdonsült törvényhozói gondolják úgy, hogy rájuk a törvények és szabályok nem vonatkoznak: a parlament büféjében a képviselők és szenátorok tucatjai ebédeltek zavartalanul, annak ellenére, hogy Bukarest még a legfertőzöttebb, vörös térséghez tartozik, és így a vendéglőknek zárva kell tartaniuk.



Önmagában a parlament plenáris ülésének megtartása is sérti a veszélyhelyzetre érvényes gyülekezési előírásokat, amelyek szerint zárt térben legfeljebb 25 ember gyűlhetne össze. A képviselőház üléstermében - a jelen lévő kisegítő személyzetet, fotósokat és televíziós operatőröket nem számolva - csak a törvényhozók több mint 300-an voltak.



A román járványügyi hatóságok egyébként óvatos optimizmussal beszélnek az utóbbi hetek javuló fertőzési adatairól, és azt remélik, hogy a napokon belül kezdődő oltáskampány néhány féléven belül véget vethet a járványnak.



A GCS keddi jelentése szerint az utóbbi 24 órában 5009 újabb fertőzést diagnosztizáltak, ami néhány százalékponttal elmarad az utóbbi két hét átlagától, az utóbbi napon elhunytak 155-ös száma viszont csaknem tíz százalékkal meghaladja az utóbbi időszak átlagát. A november 27-i 120 ezres csúcsról mostanig 75 ezerre csökkent az ismert aktív fertőzöttek száma, az egészségügyi ellátó rendszerre nehezedő nyomás viszont alig csökkent: a kórházakban továbbra is több mint 11 ezer koronavírusos beteget kezelnek, és 1250 körül stagnál az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma.