Koronavírus

Tömeges tesztelésbe kezdett Szlovénia

A legnagyobb érdeklődés Ljubljanában van, ahol már reggel nyolc óra előtt hosszú sorok kígyóztak a tesztállomások előtt, és két órát is vártak az emberek a mintavételre. 2020.12.22 14:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tömeges antigén koronavírus-tesztelésbe kezdett Szlovénia keddtől, a programban tizenhárom város vesz részt országszerte, de van ahol csak a jövő héten indítják el tesztelést - közölte az RTV szlovén közszolgálati televízió kedden.



Bár a kormány korábban arról tájékoztatott, hogy 1,5 millió tesztet rendelnek, első körben csak félmillió teszt elvégzését tervezik a kétmilliós országban.



A legnagyobb érdeklődés Ljubljanában van, ahol már reggel nyolc óra előtt hosszú sorok kígyóztak a tesztállomások előtt, és két órát is vártak az emberek a mintavételre. Azokra előjegyzés nélkül, bárki jelentkezhet, az eredményt pedig 15 percen belül kézhez kapják.



Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint hétfőn 1474-gyel, 107 774-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 39 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2418-ra emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1261-en vannak kórházban, 207-en intenzív osztályon. A pozitív tesztek aránya 25,6 százalék. Az elmúlt egy hétben átlagosan 3,7 százalékkal csökkent a fertőzöttek száma, az azt megelőző héthez képest.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 1595 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte a 197 323-at. Az elmúlt napon 71 beteg halt bele a fertőzés következményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 3328-ra emelkedett. Kórházban 2895 beteget ápolnak, közülük 294-en vannak lélegeztetőgépen.



Horvátországban éjféltől lakhelyelhagyási tilalom lép érvénybe, amely január 8-ág tart.



Aki mégis elhagyja ez idő alatt azt a megyét, ahol bejelentett vagy ideiglenes lakcíme van, engedélyt kell kérnie a helyi válságstábtól.



Davor Bozinovic belügyminiszter kedden a sajtónak úgy nyilatkozott: hétfő óta 54 ezer kérelem érkezett, amelynek 60 százalékát elutasították.



Ha külföldről utazik valaki haza, negatív PCR-tesztel beutazhat az országba. Azoknak is engedélyezik az utazást, akik még december 23-a előtt szállodát vagy hétvégi házat béreltek az ünnepekre, és ezt már előre kifizetett számlával tudják igazolni. Továbbá pozitív elbírálásban részesülnek a munkavállalók, akik munkavégzés céljából utaznak egyik megyéből a másikba.



Országszerte több ellenőrző pontot állítanak fel. Bár a rendőrök nem bünteti meg azokat, akik nem rendelkeznek engedéllyel, de visszaküldik őket oda, ahonnét jöttek. A hatóságok a buszjáratokat is ellenőrzik majd.