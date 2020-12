Románia

Apácának álcázta magát egy férfi Bukarestben, úgy kéregetett

A bukaresti rendőrség Facebook-oldalán számolt be a meghökkentő esetről. A csaló egy templom környékén kéregetett a hívektől apácának öltözve, ráadásul azt is színlelve, hogy félkezű.



Mint kiderült, a kéregető valójában egy fizikailag ép férfi, ráadásul a személy, aki néhány hónappal ezelőtt vérfoltos kórházi pizsamában, szintén nőnek és félkezűnek kiadva magát kéregetett.



A csaló, aki 800 lejt koldult így össze, a rendőröknek azt mondta: jobban megéri nőnek kiadnia magát, mert ha férfiként koldul, elküldik dolgozni, vagy még meg is ütik. A jelmezt egyébként nem templomból, hanem egy turkálóból szerezte be.



A férfi ügyében a rendőrök folytatják a kivizsgálást.