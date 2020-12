Koronavírus-járvány

Luxemburgban karácsony után szigorítják a korlátozó intézkedéseket

A kijárási tilalom december 26-tól, este 9 és reggel 6 között lesz érvényben, a háztartások nem több mint két vendéget fogadhatnak egyszerre. 2020.12.22 03:37 MTI

Luxemburgban december 26-tól szigorítják a koronavírus terjedését lassítani hivatott korlátozó intézkedéseket, többek között bezárnak a nem alapvető árucikkeket forgalmazó boltok, meghosszabbítják a kijárási tilalom időtartamát, valamint az iskoláknak is zárva kell maradniuk, legalább január 10-ig.



A rendelkezéseket Xavier Bettel kormányfő jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján. Elmondta, az új fertőzéses esetek számának csökkenése ellenére nem árt óvatosnak maradni, de legfőképpen az egészségügyi intézményekre nehezedő nyomást kell enyhíteni.



Az új intézkedések értelmében a kijárási tilalom december 26-tól, este 9 és reggel 6 között lesz érvényben, a háztartások nem több mint két vendéget fogadhatnak egyszerre. A nem alapvető árucikkeket forgalmazó üzletek mellett bezárnak a vendéglátó egységek, a fodrászatok is, valamint a sportcentumok is.







A kormány az előírásokat megszegők pénzbüntetését megduplázta, a szabálysértőket akár 300 euró kifizetésre is kötelezhetik a hatóságok.



A valamivel több mint félmillió lakost számló nagyhercegségben a múlt héten napi átlagban 91 új fertőzöttet regisztráltak az egészségügyi hatóságok. Az országban a vírus helyi megjelenése óta több mint 44 ezer ember kapta el a Covid-19 betegséget, és 450-en haltak bele a fertőzésbe.