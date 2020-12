Koronavírus

Lengyelország is felfüggeszti az Egyesült Királyságból érkező repülőjáratok fogadását

Lengyelország is felfüggeszti hétfő éjféltől az Egyesült Királyságból érkező utasszállító légijáratok fogadását - jelentette be a lengyel kormányszóvivő.



Twitter-bejegyzésében Piotr Müller biztonsági okokkal, a koronavírus új változatának szigetországi megjelenésével indokolta a döntést.



Müller vasárnap a PAP hírügynökségnek elmondta: hétfő délelőtt a lengyel kormány kötelékében működő, a koronavírus-járvány kezelésére hivatott válságstáb megvitatja a korábbinál 70 százalékkal fertőzőbb koronavírus-változat délkelet-angliai felbukkanása nyomán kialakult helyzetet.



A lengyel miniszterelnöki hivatal vezetője, Michal Dworczyk közölte: a válságstáb ülésén a légijáratok felfüggesztésének időtartamáról is tárgyalnak.



Vasárnap több ország döntött úgy, hogy nem enged a területére utasszállító repülőgépeket az Egyesült Királyságból.