Leállt a forgalom Dover kikötőjében

A doveri kikötői hatóság hétfő hajnali közleménye szerint a kompterminálokból "további értesítésig" sem a személy-, sem a teherjárművek nem tudják elhagyni Nagy-Britanniát. 2020.12.21 06:30 MTI

Leállt a Franciaországba tartó járműforgalom a délkelet-angliai Dover kikötőjében hétfőn, mert a francia oldalon nem fogadják a teherforgalmat a Nagy-Britanniában feltűnt új koronavírus-változat gyors terjedése miatt.



A doveri kikötői hatóság hétfő hajnali közleménye szerint a kompterminálokból "további értesítésig" sem a személy-, sem a teherjárművek nem tudják elhagyni Nagy-Britanniát.



Ez olyan járművekre vonatkozik, amelyekkel emberek - gépkocsivezetők, utazószemélyzet, utasok - is átkelnének Franciaországba. Az utazószemélyzet és utasok nélküli teherszerelvények átkelését a francia hatóságok továbbra is engedélyezik.



Az átkelő teherforgalomban gyakori, hogy csak a pótkocsikat viszik fel a kompokra, és ezeket a szerelvényeket a szemközti parton várják helyi szállítmányozó cégek nyerges vontatói.



A doveri kikötői hatóság hétfői közleménye szerint a francia oldalon elrendelt korlátozás várhatóan 48 óráig lesz érvényben.



A Franciaországból Nagy-Britannia felé tartó forgalmat az intézkedés nem érinti.



Dover és a szemközti Calais a világ két legforgalmasabb nemzetközi tengeri kompkikötője; a karácsonyi áruszállítási csúcsidőszakban naponta átlagosan tízezer kamion kel át a két dokk között.



A brit Élelmiszer- és Üdítőital-szövetség (FDF) vezérigazgatója, Ian Wright hétfői nyilatkozatában közölte: a Dover és Calais közötti átkelő teherforgalom felfüggesztése komoly fennakadást okozhat karácsony előtt a friss élelmiszerek nagy-britanniai kínálatában, illetve a brit élelmiszerek és italáruk exportjában.



Wright szerint fennáll annak a kockázata, hogy a kontinensről nagy-britanniai célállomásra tartó kamionok sofőrjei sem lesznek hajlandók átkelni, ha attól kell tartaniuk, hogy nem tudnak visszautazni.



Az FDF vezetője felszólította a brit kormányt, hogy sürgősen vegye rá Franciaországot a korlátozás feloldására.



A Brit Kiskereskedelmi Szövetség (BRC) ugyanerre szólította fel a brit kormányt. A szervezet ugyanakkor közölte, hogy a korlátozás nem okoz azonnali áruhiányt Nagy-Britanniában, mivel a kiskereskedelem karácsony közeledtével már feltöltötte raktárait.

Az új koronavírus-variáns angliai terjedése miatt több európai ország - Franciaország, Belgium, Hollandia, Németország, Ausztria, Írország, Olaszország, Horvátország, Bulgária, Románia, a balti országok -, valamint Törökország, Izrael, Kuvait, Kanada és Salvador a Nagy-Britanniából érkező közvetlen légi járatok hosszabb-rövidebb idejű felfüggesztését is bejelentette. Nem fogad kompokat Nagy-Britanniából Hollandia sem.



A Eurotunnel, a La Manche csatorna alatt húzódó vasúti alagút üzemeltetője vasárnap éjjeltől lezárta a délkelet-angliai Folkestone-ban működő terminálját a Calais-ba tartó forgalom elől, jóllehet a francia oldalról továbbra is át lehet kelni vasúton Nagy-Britanniába.



Boris Johnson brit miniszterelnök szombat esti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az elsősorban Londonban és Délkelet-Angliában terjedő új koronavírus-variáns fertőzőképessége az eddigi vizsgálatok szerint akár 70 százalékkal is meghaladhatja a korábban azonosított változatokét.



Szakértők azt is hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy semmi nem utal olyan módosulásokra, amelyek az új koronavírus-mutációt a korábbi változatoknál súlyosabb megbetegedések előidézésére tennék alkalmassá, és nincs jele annak sem, hogy az eddig kifejlesztett védőoltások kevésbé lennének hatékonyak az új variánssal szemben.