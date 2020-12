Koronavírus-járvány

Kötelező karantén-szállodákba kerülnek Izraelben az Egyesült Királyságból beutazók

Eddig Izraelbe látogathattak külföldiek, ha az egészségügyi minisztérium által jóváhagyott családi eseményeken vettek részt elsőfokú rokonok (szülők, gyermekek, testvérek) invitálására, vagy más, a szabályozásban megjelent okokból. 2020.12.20 20:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kötelező karantén-szállodákba kerülnek már vasárnaptól az Egyesült Királyságból hazautazó izraeliek, külföldiek pedig be sem léphetnek Izraelbe a koronavírus szigetországban terjedő új törzse miatt.



Így határozott a járvány ügyeivel foglalkozó koronakabinet, amelynek vasárnapi döntéseit az izraeli közszolgálati rádió ismertette.



A tel-avivi Ben Gurion repülőtéren már vasárnap külön terminálon kellett landolnia a Londonból érkező két repülőgépnek. Az utasok közül a több tucat izraeli állampolgárt a koronavírus-tesztet követően kötelezően karantén-hotelbe szállították, a külföldieket pedig nem engedték be az országba, sőt még a gép fedélzetét sem hagyhatták el.



Eddig Izraelbe látogathattak külföldiek, ha az egészségügyi minisztérium által jóváhagyott családi eseményeken vettek részt elsőfokú rokonok (szülők, gyermekek, testvérek) invitálására, vagy más, a szabályozásban megjelent okokból.



A koronakabinet vasárnapi határozata szerint az Egyesült Királyságból, Dániából és a Dél-afrikai Köztársaságból az utóbbi két hét során beutazóknak utólagosan tesztelésre kell menniük, és házi karanténba kell vonulniuk, mert félő, hogy magukkal hozták a vírusnak az eddiginél sokkal gyorsabban terjedő, új altípusát, és egyelőre nem világos, hogy ezekre is védettséget nyújtanak-e a már bejegyzett oltások.



Emellett vasárnaptól kezdve minden országot "pirosnak", vagyis erősen fertőzöttnek tekint Izrael, és a külföldről visszatérőknek 14 napra karanténba kell menniük. Ez lerövidíthető tíz napra két negatív teszttel, az elsőt az érkezés napján, a másodikat pedig kilenc nappal később kell elvégezni.



A szigorú intézkedések alól az egyetlen kivétel, hogy az eddig "zöldnek" vagyis biztonságosnak tekintett országoknál, mint amilyen az Egyesült Arab Emírségek vagy a Seychelle-szigetek voltak, a hanukai utazás után hazaérkezők december 26-ig mentesülnek a karanténkötelezettség alól - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



Szombaton 61 ezer 994 tesztből 1866 pozitívnak bizonyult, ami 3,1 százalékos arányt jelent. Március óta 373 ezer 655-en fertőződtek meg Izraelben a koronavírussal. Jelenleg 24 ezer 356 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3082-en haltak meg. Jelenleg 799 beteget ápolnak a kórházakban országszerte, közülük 466-an súlyos állapotban vannak, 113 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre.