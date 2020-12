Koronavírus-járvány

A német kormány a nagy-britanniai és a dél-afrikai utazási lehetőségek korlátozására készül

A Németország és az Egyesült Királyság, illetve a Németország és Dél-Afrika közötti utazási lehetőségek korlátozására készül a német szövetségi kormány az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) mutációja miatt - jelentették be vasárnap Berlinben.



A kormány megkezdte a szabályok kidolgozását, és kapcsolatba lépett európai partnereivel - áll a kormány tájékoztatási hivatalának közleményében.



Előzőleg a holland, a belga és az osztrák kormány bejelentette, hogy megtiltják az Egyesült Királyságból induló utasszállító repülők fogadását. Hollandia legalább december 31-ig nem fogad repülőket brit területekről, Belgium egyelőre csupán 24 órára - vasárnap éjféltől kezdődőn - vezeti be a tilalmat, ugyanakkor leállította a vasúti forgalmat is brit viszonylatban. Az ausztriai tilalom kezdetének időpontja még nem ismert.



Boris Johnson brit miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy a SARS-CoV-2 Londonban és Anglia délkeleti részén keringő mutációja akár 70 százalékkal fertőzőbb lehet, mint az eddigiek. Szakemberek szerint ugyanakkor egyetlen vizsgálati adat sem utal olyan változásokra, amelyek az új koronavírus-mutációt a korábbi változatoknál súlyosabb megbetegedések előidézésére tennék alkalmassá, és semmi nem utal arra sem, hogy az eddig kifejlesztett védőoltások kevésbé lennének hatékonyak az új törzzsel szemben.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnapi közlése szerint a Dél-Afrikában is terjedő új vírustörzset már szeptemberben azonosították.