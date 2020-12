Koronavírus-járvány

Már Spanyolországban is oltanak: december 27-én kezdik

2020.12.19

Spanyolországban december 27-én kezdik el beadni a koronavírus elleni első védőoltásokat, egy nappal azután, hogy a vakcina megérkezik - jelentette be Salvador Illa egészségügyi miniszter pénteki sajtótájékoztatóján Madridban.



A tárcavezető elmondta: egyelőre még nem tudják, hogy pontosan mennyi adagot kapnak a Pfizer és a BioNtech által kifejlesztett oltóanyagból, de azt már igen, hogy az utánpótlást heti rendszerességgel szállítja majd a gyártó.



Hangsúlyozta: a vakcinákat igazságosan osztják el a tartományok között a fertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportok létszámának arányában.



Az oltást először az idősotthonok lakói és dolgozói kaphatják meg. A márciusig tartó első oltási körben szerepelnek az egészségügyi dolgozók is. Ebben az időszakban összesen 2,5 millió embernek ajánlják fel a vakcinát, az oltás önkéntes és ingyenes lesz - emlékeztetett Salvador Illa.



A Pfizer/BioNTech védőoltásából Spanyolország 20 millió adagra számíthat, amely 10 millió ember beoltására elegendő.



Az egészségügyi miniszter szerint az oltóanyag megérkezése nem a járvány végét, hanem csupán az utolsó szakasz kezdetét jelenti, ezért most különösen fontos a fokozott elővigyázatosság.



Spanyolországban öt hete tartó javulás után ismét felgyorsult a fertőzés terjedése. Az egészségügyi minisztérium pénteki jelentése szerint százezer emberből átlagosan 214-en fertőzöttek, egy hete számuk még 189 volt.



Az elmúlt 24 órában csaknem hatezer új fertőzöttet diagnosztizáltak, a regisztrált esetek száma mintegy 12 ezerrel nőtt. A járvány kezdete óta azonosított esetszám közelít az 1,8 millióhoz, a halálos áldozatok száma pedig a 49 ezerhez. Az utóbbi egy hét során 746-an veszítették életüket.



A járványügyi tendencia megfordulása miatt a tartományok sorra jelentenek be korlátozó intézkedéseket a közelgő ünnepi időszakra.



Madridban és Valenciában is az országosan engedélyezett tízről hatra csökkentik az összejövetelek maximális létszámát, utóbbi tartományba ráadásul nem engedélyezik a belépést rokonlátogatás indokával sem, ami egyelőre minden más régióban elfogadott.



Katalóniában szigorítják a vendéglátóhelyek működését, hétfőtől mindössze kétszer kétórás idősávban lehet csak étkezni reggel és napközben, azonban délután és este már nem. Az éttermek, kávézók belső tereiben 30 százalékos lesz a létszámkorlátozás. Egy asztalnál legfeljebb négyen ülhetnek, együtt élők esetén hatan.