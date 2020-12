Koronavírus-járvány

Horvátország tovább szigorít

2020.12.18 15:58 MTI

A horvát válságstáb december 21-től meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő szigorításokat, december 23-tól január 8-ig pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendel el az országban - közölte Davor Bozinovic belügyminiszter, a testület vezetője pénteki sajtótájékoztatóján.



Az országban bezártak a kávézók, az éttermek, az edzőtermek és a sportközpontok, betiltották a karácsonyi vásárokat, korlátozták az üzletek és a szállodák tevékenységét, valamint a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát. Ezek a rendelkezések 21-én jártak volna le, így két héttel meghosszabbították őket azzal a kiigazítással, hogy a magánrendezvényeken továbbra is legfeljebb tíz fő vehet részt, de csak két különböző háztartásból.



Új szigorításként lakhelyelhagyási tilalmat vezetnek be. Néhány kivétellel senki nem hagyhatja el azt a megyét, amelyben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik.



"Ezzel azt akartuk üzenni, hogy tartózkodjunk az utazásoktól, a látogatásoktól és közeli kontaktustól az ünnepek alatt, hogy a következő ünnepen át lehessen majd adni a jókívánságokat" - mondta a tárcavezető.



Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 3272 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte a 190 235-öt. Az elmúlt napon 68 beteg halt bele a fertőzés következményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma így 3023-ra emelkedett. Kórházban 2918 beteget ápolnak, közülük 294-en vannak lélegeztetőgépen.



A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint csütörtökön 1512-vel 103 555-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 41 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2274-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1212-en vannak kórházban, 206-an intenzív osztályon.



A korábbi bejelentések ellenére Szlovénia mégsem vezet be teljes zárlatot az ünnepekre. A részletekről ugyanakkor a kormány még csak a következő napokban dönt - közölte Jelko Kacin kormányszóvivő.



Szombattól december 23-ig mindazonáltal kinyithatnak a műszaki cikkeket árusító boltok, a kertészeti üzletek és a háziállat-ápoló szalonok, négy megyében pedig, ahol jobb a járványhelyzet, a könyvtárak, fénymásolók és bababoltok.



A kormány döntése szerint december 24-től január 4-ig a közigazgatási dolgozók csak nélkülözhetetlen munkát látnak el, és azt is csak otthonról.