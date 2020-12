Koronavírus

Az EU tovább szűkítette a járványügyi szempontból biztonságosnak ítélt országok listáját

Az Európai Unió a koronavírus-járvány felülvizsgálta és ismét szűkítette azon országok körét, amelyek állampolgárai - tekintettel a koronavírus-járványra - korlátozásmentesen léphetnek be az Európai Unióba. Csütörtökön Uruguay került le a listáról.



Az Európai Unió első alkalommal június végén tette közzé akkor tizennégy országot felsorló listáját.



Az Európai Unió Tanácsának tájékoztatása szerint a listán jelenleg Ausztrália, Japán, Új-Zéland, Ruanda, Dél-Korea, Thaiföld és Szingapúr szerepel.



A kölcsönösségre vonatkozó megerősítés függvényében Kína különleges közigazgatási területei, Hongkong és Makaó esetében is fokozatosan fel kell oldani az utazási korlátozásokat - közölték.



A listáról korábban Montenegró és Szerbia, Algéria, Marokkó, Kanada, Georgia és Tunézia került le. A Kínára vonatkozó korlátozásokat az unió akkor oldja fel, ha az a másik oldalon is kölcsönösen megtörténik - közölték.



Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikán, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai szintén korlátozások nélkül utazhatnak be az unióba.



Az az ország számít biztonságosnak, amelyben az új koronavírus-fertőzöttek számának növekedése az EU-s átlaghoz közeli vagy az alatti. A tanács ajánlása jogilag nem kötelező erejű. Az ajánlásban foglaltak végrehajtásáért továbbra is a tagállami hatóságok felelősek. A tagállamok - a teljes átláthatóság biztosítása mellett - csak fokozatosan oldhatják fel a felsorolt országokra vonatkozó utazási korlátozásokat.



Egy-egy tagállam nem határozhat úgy, hogy valamely, a jegyzéken nem szereplő unión kívüli országra vonatkozóan feloldja az utazási korlátozásokat azelőtt, hogy erről összehangolt döntés születne - tették hozzá.