Koronavírus

Egy olasz szakértő a világháborús emberveszteséghez hasonlítja a járvány pusztítását

A második világháború emberveszteségénél is súlyosabbnak nevezte a koronavírus-járványban február vége óta Olaszországban elhunyt majdnem 66 ezer beteget Walter Ricciardi orvosprofesszor, az egészségügyi tárca tanácsadója, aki azonnali és országos zárást sürgetett.



Walter Ricciardi egy kedd esti televíziós interjúban azt mondta, az olaszok még mindig nem tudatosították, hogy "háborúban vagyunk, és a halottak száma meghaladja az 1944-ben elesettekét".



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) volt szakértője különbségnek nevezte, hogy a háborúban mindenki szembesült az utcákon heverő halottakkal. "Most a halottakat csak az orvosok látják" - hangoztatta. Az erős kijelentéseiről ismert orvos elmondta, kollégái között sokan nem bírják tovább, és a felmondást mérlegelik.



"Az ápolók pelenkában dolgoznak, nehogy a mellékhelyiségre menéssel perceket veszítsenek a betegek ápolásából, nem akarják magukra hagyni őket" - hangoztatta Ricciardi.



A professzor megoldásként az ország azonnali lezárását sürgette a közlekedés, kereskedelem, vendéglátás teljes leállításával, ahogyan a járvány tavaszi időszakában történt.



Az utoljára kedd este közölt adatok szerint egy nap alatt 846 beteg halt meg Olaszországban a korábbi 491 után, így a halottak száma elérte a 65 857-t.



Ricciardi beszélt arról is, hogy nyolc EU-tagország egyszerre kívánja elindítani az oltási kampányt. Véleménye szerint ez már karácsony előtt megkezdődhet: "ahogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyt ad rá, két napon belül megkezdődhet a vakcinázás" - jelentette ki.



A kormány a következő napokban készül szigorítani az ünnepek előtti korlátozásokat. Jelenleg az ország nagy része sárga színű, vagyis alacsony mértékben járványveszélyes övezetnek számít. A tartományok és városok közötti mozgást csak december 24-25-én és január 6-án tervezték leállítani, de sajtóértesülések szerint az egészségügyi hatóságok vörös zóna kihirdetését sürgetik az egész országra vonatkozóan, a korlátozások maximális szigorításával.



Az adatokból következtetve a járványgörbe csak így süllyedhet le, mivel a sárga térségekben - nappali kijárási tilalom nélkül, nyitott üzletekkel és működő vendéglátással - az utóbbi hetekben alig csökkent a fertőzés terjedésének üteme Olaszországban. A korlátozások már advent utolsó hétvégéjén életbe léphetnek, miután a legutóbbi szombat-vasárnap tömegek lepték el a bevásárlóutcákat.



A teszteléseken kiszűrt új betegek aránya országosan tíz százalék alá csökkent a november eleji majdnem húsz százalékhoz képest, de az északkeleti Veneto tartományban továbbra is 18 százalékos ez az arány, és egy nap alatt 165-en haltak meg. Luca Zaia kormányzó kijelentette, hogy a régió kórházai működésképességük határán vannak. "Úgy látszik, az emberek nem félnek a haláltól" - jelentette ki Zaia.