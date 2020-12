Koronavírus

Új csúcsra emelkedett a járvány halálos áldozatainak napi száma Németországban

Ismét rekordot döntött és megközelítette az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak napi száma Németországban, ahol szerdán a társadalmi és gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó korlátozásokat vezettek be a vírus rohamosan gyorsuló terjedése miatt.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) szerdai adatai szerint az utóbbi 24 órában 952 halálesetet jelentettek az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott betegséggel (Covid-19) összefüggésben.



Ez csaknem hatvanszázalékos növekedés az előző rekordhoz, a december 11-én regisztrált 598-hoz képest. A soha nem tapasztalt mértékű emelkedés magyarázata az lehet, hogy a legsúlyosabb helyzetben lévő tartományból, Szászországból technikai fennakadás miatt előző nap nem továbbítottak adatokat az RKI-nek, így a szerdai kimutatásba egyszerre két nap adatait vették fel.



A szászországi állapotokat jellemzi, hogy egy kisváros, a német, lengyel és cseh határ találkozásánál fekvő Zittau kórházának orvosigazgatója szerdán megerősített egy sajtóértesülést, miszerint az intenzív osztály túlterheltsége miatt az utóbbi napokban több esetben dönteni kellett arról, hogy több rászoruló közül melyik beteg kapjon mesterséges lélegeztetést.



A lélegeztetőgép nélkül maradt betegeket igyekeznek elhelyezni más kórházban, ami nem könnyű, mert a térség a járvány "epicentruma" - mondta az igazgató, Mathias Mengel.



A zittaui az első dokumentált németországi eset, amikor nem jutott megfelelő intenzív ellátás minden rászorulónak.



Ugyanakkor a 16 tartományt együttvéve nincs kezelhetetlen terhelés alatt a rendszer. Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) legutóbbi, keddi összesítése országszerte 27 153 intenzív ágyat üzemeltetnek, ezek közül 4682 szabad. A Covid-19 miatt 4735 betegek ápolnak, gépi lélegeztetésre 57 százalékuk - 2679 beteg - szorul.



Az RKI statisztikája szerint eddig 23 427 halálos áldozatot szedett a koronavírus-járvány.



Az utóbbi 24 órában 27 728 új fertőződést regisztráltak. Ez rendkívüli, bő harmincszázalékos növekedés az egy héttel korábbi 20 815-höz képest. A kiugró mértékű növekedés magyarázata ugyancsak a szászországi adatközlési fennakadás lehet.



Az új esetekkel együtt 1 379 238 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t Németországban.



A járvány nyár végén kibontakozott második hullámának feltartóztatására november elején az alapvető fertőzésvédelmi intézkedéseken messze túlmutató korlátozásokat vezettek be, például csaknem teljesen leállították az idegenforgalmat és a vendéglátást, és felfüggesztették a látogatókat fogadó kulturális intézmények, az amatőrsport-egyesületek és a szabadidő közös eltöltésére szakosodott egyéb intézmények és vállalkozások működését.

A napi új esetek számának robbanásszerű, exponenciális növekedése november közepére megállt, de a várt trendforduló elmaradt, és decemberben újrakezdődött a vírus gyorsuló ütemű terjedése. Járványügyi szakemberek ezt azzal magyarázzák, hogy a fertőzésveszéllyel járó kapcsolatok, érintkezések száma csak 40 százalékkal süllyedt, pedig a hullám megállításához legalább 60 százalékos csökkenés szükséges.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői a járványhelyzet gyors romlása miatt a tavaszi első hullám óta a legszigorúbb intézkedéseket határozták el. Szerdától legalább január 10-ig csak a mindennapi élethez elengedhetetlen cikkeket árusító boltok tarthatnak nyitva, ugyancsak a létfenntartáshoz szükséges minimumra korlátozták a szolgáltatásokat, az iskolákban, óvodákban ügyeleti rendszert vezettek be, és felkérték a munkaadókat, hogy a lehető legszélesebb körben tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést.



Továbbra is legfeljebb két háztartás tagjai találkozhatnak, a 14 éven aluli gyermekeket nem számítva maximum öt ember. Ezt a korlátozást karácsonykor - december 24-től 26-ig - lazítják, ünnepelni minden háztartásba meghívhatnak legfeljebb négy embert, de csak közeli hozzátartozókat. Szilveszterre és újév napjára gyülekezési tilalmat vezetnek be az egész országban. A tűzijátékok értékesítését betiltják. A közterületi alkoholfogyasztást már szerdától megtiltották.